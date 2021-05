Riccardo Pozzoli diventa papà, l’annuncio dell’ex di Chiara Ferragni

Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil saranno presto genitori. L’annuncio è arrivato sulle pagine social dell’imprenditore ed ex socio, nonché compagno, di Chiara Ferragni, sposato con la modella francese da circa due anni, con una foto nel tipico stile contemporaneo in cui i due mostrano l’ecografia in primo piano. L’occasione è quella della festa della Mamma, che Pozzoli celebra così: “Oggi è il suo giorno. Dopo dolori e sofferenze, grazie alla sua forza e alla sua resilienza, diventeremo genitori. Lo abbiamo scoperto il giorno della festa del papà e siamo al terzo mese nel giorno della festa della mamma. Tutto è così magico”.

Le doppie nozze tra Pozzoli e Caunesil

Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil si sono sposati due volte. Dopo le prime nozze a Malibu del gennaio 2018, l’imprenditore ed ex socio di The Blonde Salad, ha detto nuovamente sì alla compagna, la modella francese nel 2019. A differenza della prima volta, questo evento non è stato celebrato alla presenza dei due soli sposi. Le nozze organizzate nel castello di Segalari a Castagneto Carducci, in Toscana, avevano richiamato una folla di amici e personaggi famosi.

La rottura dei rapporti con Chiara Ferragni

Riccardo Pozzoli è un imprenditore molto seguito sui social, ma la sua notorietà in Italia è legata prevalentemente al fatto di essere stato compagno, nonché socio in affari, con Chiara Ferragni. Un rapporto sentimentale e lavorativo che non si è chiuso nel migliore dei modi. I due avevano continuato a collaborare anche dopo la fine della loro relazione, ma è stata la stessa Chiara Ferragni a definirlo “cancellato” dalla sua vita. “Ho capito che non conosci mai veramente nessuno”, diceva la Ferragni nel documentario, senza tuttavia specificare le ragioni di questa sua posizione. A dire qualcosa in più e arricchire di dettagli l’indiscrezione era stato il personal manager di Chiara Ferragni, il quale aveva raccontato tempo fa di aver scoperto che Pozzoli stesse tentando di vendere il 45% della società tenendo all’oscuro l’ex compagna. Fatti presunti che non hanno altre testimonianze a provarli, tantomeno quella di Chiara Ferragni, che non ha voluto mai rivelare nel dettaglio l’accaduto. Un ricostruzione sulla quale era arrivata anche una risposta discreta della stesso Pozzoli:

In tutti i momenti difficili si creano fratture, con punti di vista molto differenti, e molto differenti sono i modi di raccontarli. Personalmente preferisco un approccio privato. Grazie per la comprensione, e grazie per il coinvolgimento.

Chi è Riccardo Pozzoli

Milanese, laureato in Finanza e con un master in Marketing Management alla Bocconi, ha co-fondato The Blonde Salad nel 2009. Nel 2011 ha creato la piattaforma e-commerce Werelse e Digital Cake, prima agenzia di influencer in Italia. Dal 2018 è Creative Director nella casa editrice Condé Nast Italia, ha fondato diverse start up nell’ambito del cibo e della moda e ha scritto due libri: “Non è un lavoro per vecchi” (2018), in cui spiega il mestiere dell’imprenditoriale al tempo dei social network, e “Smetto quando voglio (ma anche no)” uscito il 9 aprile 2019.