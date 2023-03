riccione-vieta-il-fumo-in-spiaggia:-la-stagione-apre-sabato-1-aprile

Riccione (Rimini), 31 marzo 2023 – Da domani, 1 aprile, apre la stagione balneare di Riccione (così come quella di Rimini) ed entra in vigore domani a Riccione l’ordinanza balneare che prevede anche il divieto di fumo sulla battigia, confermata nei cinque metri lineari per l’area di transito. Sarà così fino al 29 settembre.

Riccione, si balla in spiaggia fino all’una di notte

L’amministrazione comunale ha assunto questa decisione su richiesta di tutti gli operatori di spiaggia, convocati stamattina in municipio dalla sindaca Daniela Angelini. Sono stati loro a chiedere pure l’anticipo di una settimana della ordinanza che doveva scattare l’8 aprile.

Animali in spiaggia

Quella del fumo è la principale novità contenuta nella nuova ordinanza che allarga la possibilità di portare in spiaggia altri amici dell’uomo: nel documento non si parla più solo di cani ma di “animali domestici”, per i quali viene disciplinato il soggiorno sulla spiaggia, si dovranno comunque rispettare i requisiti stabiliti dall’Ausl. I cani potranno fare il bagno dalle 6 alle 7,30 e dalle 19 fino al tramonto di ogni giorno e solo per il periodo della stagione balneare estiva, nelle spiagge libere tra i bagni 51 e 52, tra il 77 e il 78 e tra il 132 e il 134.

Lettini fino all’11 settembre

Non è tutto. Gli stabilimenti balneari non potranno essere chiusi prima dell’11 settembre, per cui anche ombrelloni e lettini non potranno essere lavati e messi via prima di questa data. Pure in questo caso la giunta comunale è andata incontro alla richiesta dei bagnini che, come riporta una nota: “Hanno manifestato la necessità di avere circa un mese di tempo per sistemare tutto”, il Comune aveva ipotizzato il 18 settembre.

Tattoo, massaggi e treccine vietati

Lungo l’arenile è vietato fare tatuaggi, massaggi, treccine, sabbiature piercing e similari, eccetto autorizzati. Come in precedenza è pure vietata la distribuzione di prodotti omaggio, l’esposizione di articoli e di servizi di qualunque tipo, ma quest’anno c’è una novità: si farà eccezione nei casi promossi dal Comune di Riccione o dagli stessi concessionari di spiaggia.

Vito Califano