ricetta-babaganoush:-un-antipasto-di-cui-ti-innamorerai!

Il Babaganoush è un antipasto tipico Libanese a base di Polpa di Melanzana, Tahina e foglioline di Menta: oggi ti parlo della sua Ricetta.

Babaganoush

Il Babaganoush è anche chiamato ” caviale di melanzane “, proprio perchè l’ ingrediente principale sono loro: le mie amate melanzane.

Questo è uno dei piatti più popolari della cucina medio – orientale ed è utilizzato principalmente come antipasto. Il Babaganoush però è ottimo anche come condimento oppure come salsa di accompagnamento.

I Falafel, ad esempio, le tipiche crocchette a base di Ceci, si sposano benissimo con questa preparazione!

Io adoro il Babaganoush anche semplicemente spalmato su un crostino di pane caldo tostato: credimi, spesso un piatto così semplice può regalare emozioni indescrivibili.

Cosa caratterizza il Babaganoush?

Sicuramente un elemento caratteristico di questa salsa è il suo sapore affumicato.

Il metodo di cottura della Melanzana infatti dona un gusto affumicato molto particolare rendendo deciso e unico il suo gusto al palato.

Personalmente trovo che il metodo di cottura migliore per la melanzana sia cuocerla direttamente sul fuoco per accentuare al massimo il sapore dell’ affumicatura: ti basterà porre la melanzana direttamente sulla fiamma del fornello e cuocerla fino a che non si sarà completamente ammorbidita.

Questo è il procedimento che utilizzavo fino a qualche mese fa! Da qualche mese ho però cambiato casa e ho scelto di cucinare ogni giorno su un piano ad induzione!

Mai scelta fu più azzeccata di questa, ma per il Babaganoush ho dovuto optare per la cottura in forno della melanzana.

Continua a leggere e vedrai quanto sarà semplice creare questa salsa!

La Ricetta della Babaganoush

Babaganosuh

Dettagli Tempo di preparazione 10 minuti Tempo di Cottura 50 minuti

Ingredients 1 Melanzana viola

Succo di Limone q.b

50 gr di salsa Tahina

Sale

Pepe

Menta

1 cucchiaio di Olio Evo

1 spicchio di aglio (facoltativo)

preparazione Taglia a metà la melanzana per il lungo, effettua delle incisioni a croce nel suo interno, richiudila su se stessa e avvolgila in un foglio di carta stagnola: cuoci in forno preriscaldato a 200 ° per 50 minuti.

Puoi decidere di optare per la cottura direttamente sulla fiamma: poni la melanzana intera sul fuoco dolce e cuoci fino a che non sarà completamente bruciata su ogni lato.

Una volta ottenuta la consistenza giusta, svuota la melanzana della sua polpa e versala in un boccale.

Aggiungi il succo di limone, il sale, il pepe, l ‘Olio e la Salsa Tahina e frulla fino a quando non avrai ottenuto una crema liscia.

Aggiungi anche le foglioline di menta e frulla ancora per qualche secondo per sprigionarne il profumo.

Versa il Babaganoush in una ciotola e servi con qualche foglia di menta fresca come guarnizione

Il MIo Consiglio

Una Ricetta semplicissima che si adatta veramente a qualsiasi piatto!

Io la adoro anche al’ interno di una Crèpe Salata, magari farcita con Carpaccio di Polpo e insalatina verde: provare per credere!!!

Tu come la abbineresti?

Mentre ci pensi, ti saluto e ti lascio con un altra simpatica idea per cucinare le melanzane, ovviamente con un piatto light! Cosa ne pensi della Parmigiana di Melanzane? CLICCA QUI per scoprire i miei segreti per una parmigiana leggera e gustosa!

Lorenza