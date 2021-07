Ricetta di un toast strepitoso: con avocado e formaggio è una vera bontà

Voglia di qualcosa di buono e originale? Preparati un toast con avocado e formaggio e non farai più a meno della ricetta. Scopriamo come si prepara

Foto di Satinder Singh Chugh da Pixabay

La ricetta del toast ripieno di avocado e formaggio è perfetta da proporre per una colazione salata, per uno spuntino o per un pranzo veloce quando si ha poco tempo. Un connubio perfetto di sapori che rende il toast davvero unico e speciale. Leggero, appetitoso e irresistibile, farà gola a tutti ed una volta provato non saprete più rinunciarci. Vediamo insieme gli ingredienti ed il trucco per renderlo super croccante.

Il trucco per preparare un perfetto toast con avocado e formaggio

Il toast con avocado e formaggio è una vera goduria per il palato. Uno snack sfizioso e irresistibile che va provato almeno una volta nella vita!

Foto di Juraj Varga da Pixabay

Realizzarlo è semplicissimo, basteranno questi ingredienti ed il gioco sarà fatto:

6 fette di pancarrè

2 avocado

succo di un limone

sale, pepe q.b.

olio evo q.b.

burro q.b.

200 gr formaggio tipo cheddar

Iniziate la ricetta facendo ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Nel frattempo, tagliate l’avocado a metà. Eliminate il nocciolo centrale e, con l’aiuto di un cucchiaio, prendete la polpa. Mettetela in un piatto e conditela con il succo di limone e pepe. Mescolate bene e lasciate insaporire. Ora, spalmate il burro morbido su un lato delle fette di pancarrè e tostatele in una padella ben calda.

Adagiate sulla piastra il cheddar con uno strato di avocado e quando si sta per sciogliere il formaggio, toglietelo dal fuoco e mettetelo su una fetta di pane tostato. Condite con un filo di olio evo, sale e pepe, chiudete con la seconda fetta di pane e gustatevi questa meraviglia.

Buon appetito a tutti!