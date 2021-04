ricetta-golosissima:-gelato-pan-di-stelle!-irresistibile

Ecco una ricetta golosissima di un gelato fai da te irresistibile! Un esterno croccante con un cremoso ripieno che vi conquisterà sin da subito. Scopriamo come si prepara

Foto di Ulrike Leone da Pixabay

Le belle giornate sono sempre più vicine e non c’è nulla di meglio se non gustare un gelato fresco e goloso in una giornata di sole! La ricetta che andremo a vedere insieme è semplicissima da realizzare ed è una vera goduria irresistibile! Scopriamo quali sono gli ingredienti che occorrono per realizzare questa ghiottoneria unica.

Ingredienti

150 gr banana

100 gr ricotta

15 gr cacao in polvere

15 ml latte

caramello q.b.

200 gr cioccolato fondente fuso

confetti a forma di stelline

Gelato Magnum Pan di Stelle: una ghiottoneria irresistibile! Il procedimento

Gelato fatto in casa: Magnum Pan di Stelle con un ripieno cremoso e golosissimo (Fonte: Instagram Screenshot)

Per realizzare questo gelato da leccarsi i baffi iniziate mettendo in un mixer la banana precedentemente messa nel congelatore per una notte. Aggiungete la ricotta, il cacao in polvere, il latte e frullate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Ora, prendete gli stampini (meglio se in silicone) per gelati. Riempite metà forma con il composto ottenuto in precedenza, inserite un po’ di caramello e ricoprite con l’altra metà rimasta di crema alla ricotta.

Mettete gli stecchi e riponete in freezer per almeno due ore e mezza. Trascorso il tempo di riposo, prendete i gelati, rimuoveteli dagli stampi ed immergeteli nel cioccolato fondente che avete prima sciolto a bagnomaria o nel microonde e lasciato intiepidire. Sistemate ciascun gelato su una teglia rivestita con carta da forno, guarniteli con le stelline e lasciate solidificare completamente il cioccolato esterno. Dopo pochissimi minuti i vostri gelati saranno pronti per essere gustati! Rimarrete senza parole e non saprete più resistere: ogni occasione sarà buona per preparare questo gelato unico e squisito.