ricetta-insalata-di-finocchi-arancia-e-pepe-rosa

Finocchi Arancia e Pepe Rosa si incontrano insieme per una fresca ed estiva insalata adatta ad accompagnare un Secondo Piatto sia di Carne che di Pesce.

Nelle giornate estive adoro preparare delle belle insalate per accompagnare le portate principali, qual’ ora queste non prevedano verdure nel loro interno.

Che sia Carne oppure Pesce, in entrambi i casi per me è d’ obbligo accompagnarli con della verdura, meglio se di stagione!

I Finocchi, con la loro croccantezza, si prestano benissimo ad essere serviti crudi e conditi semplicemente con un filo di Olio Evo.

Ma, ormai, dovresti sapere che oltre alle verdure di stagione e al cibo sano e di qualità, adoro abbinare tra loro i vari elementi che la natura ci propone.

Hai mai preparato una insalata di verdura con la frutta? Io sì!

Questa Insatala estiva è davvero squisita!

I Finocchi, con la loro dolcezza, si sposano perfettamente con il sapore aspro dell’ Arancia, creando un contrasto superlativo.

L’ aggiunta del Pepe Rosa invece, crea al palato un finale piccantino veramente delizioso.

Personalmente questa è una delle mie insalate estive preferite, perchè in un unico boccone è in grado di rinfrescarmi e di dissetarmi.

Questo contorno inoltre, si sposa perfettamente sia con la Carne che con il Pesce e può diventare un piatto unico con l’ aggiunta di legumi e una frisella sbriciolata.

Anche il condimento ha la sua importanza, cosa ne dici di scoprire insieme cosa racchiude al suo interno questa insalata?

La Ricetta della Insalata di Finocchi, Arancie e Pepe Rosa

Insalata di Finocchi Arancia e Pepe Rosa

Dettagli Tempo di Preparazione 10 minuti

Ingredienti 1 Finocchio

1/2 Arancia

una manciatina di Pepe Rosa

Origano Fresco

Sale

Pepe

Succo di Limone

Olio Evo

Procedimento lava il Finocchio ed elimina le foglie esterne

taglialo a coltello ricavando delle listarelle di uguale spesso (circa mezzo centimetro di altezza) e mettile in una ciotola

taglia a vivo mezza Arancia, elimina le pellicine bianche e ricavane degli spicchi

unisci l’ Arancia al Finocchio e aggiungi il Pepe Rosa e l’ Origano Fresco

condisci con una emulsione ricavata dall’ unione di Olio Evo, Succo di Limone, Sale e Pepe

Il Mio Consiglio

Puoi servire l’ Insalata di Finocchi e Arancia immediatamente, ma per renderla ancora più saporita lasciala riposare circa 30 minuti in frigorifero coperta da un foglio di pellicola da cucina: sentirai una vera e propria esplosione di profumi!

Si tratta di una insalata fresca e senza cottura pronta in meno di 10 minuti e che potresti preparare anche la sera prima per un pranzo in Schiscetta da portarti al lavoro!

Se invece vuoi semplicemente servirlo come contorno, ti consiglio di provare ad abbinarlo al Pesce al Forno, per una cena veramente facile da preparare!

QUI ti spiego come preparare un ottimo Pesce al Forno, in pochissimi e semplici passaggi!

Tu hai una insalata estiva preferita?

Ti andrebbe di dirmi di quale si tratta?

Lorenza