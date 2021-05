Ricetta provole fritte: bontà pronta in cinque minuti

Hai voglia di qualcosa di buono e sfizioso per pranzo e cena? Ecco una ricetta veloce per preparare una bontà unica: provole fritte! Scopriamo come si preparano in pochissimi minuti

Foto di pastel100 da Pixabay

Le provole fritte sono una bontà unica e che faranno impazzire tutti soprattutto gli amanti del formaggio. Un piatto ideale da proporre quando si ha poco tempo a disposizione e non si vuole rinunciare al gusto. La ricetta è semplice e veloce ed è adatta anche ai meno esperti ai fornelli. Vediamo insieme gli ingredienti che vi servono per preparare un piatto da acquolina in bocca.

Ingredienti

1 provola affumicata

2 uova

farina q.b.

pangrattato q.b.

parmigiano grattugiato q.b.

sale, pepe, noce moscata q.b.

olio di semi q.b.

Come preparare delle provole fritte croccantissime e irresistibili

Provola fritta (Fonte: Video Screenshot)

Preparare le provole fritte è semplicissimo. Iniziate mettendo in un piatto il pangrattato, un paio di cucchiai di parmigiano grattugiato, sale, pepe, noce moscata e mescolate il tutto per far amalgamare bene gli ingredienti tra loro. Ora, prendete la provola e tagliatela a fette nel senso della lunghezza.

Sbattete in un piatto le uova procedete inserendo le fettine di provola prima nella farina, poi nell’uovo ed infine nel pangrattato. Per una panatura più croccante, ripetete l’operazione saltando il passaggio della farina. Nel frattempo, mettete sul fuoco una pentola con abbondante olio di semi e fatelo scaldare per bene. Non appena avrà raggiunto la giusta temperatura, inserite le provole panate all’interno e friggete entrambi i lati finché non risulteranno belle dorate e croccante.

A questo punto, scolatele con una schiumarola e ponetela su un foglio di carta assorbente. Terminato di friggere tutte le provolette, servite e gustatele abbinandole ad un contorno fresco come l’insalata oppure con delle patate al forno super croccanti. In pochissimi minuti e con semplici ingredienti avete creato un secondo piatto che conquisterà anche il cuore dei vostri piccoli.

Buon appetito a tutti!