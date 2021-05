ricetta-veloce-con-gli-spaghetti:-provala-e-non-te-ne-pentirai

Prepara questa ricetta veloce per un primo piatto a base di spaghetti e non te ne pentirai! Una vera delizia pronta in soli pochissimi minuti. Scopriamo come si prepara

Foto di Holger Schué da Pixabay

Quando a pranzo la fame si fa sentire, hai voglia di pasta ma non vuoi perdere tantissimo tempo in cucina, ecco la ricetta che fa per te! Un primo piatto con gli spaghetti davvero gustoso e saporito, pronto in pochissimi minuti e che tutti possono realizzare, anche i meno esperti in cucina.

Facili da preparare, questo tipo di spaghetti conquisteranno tutti i tipi di palati, sia quelli dei grandi che dei piccini. Vediamo insieme gli ingredienti ed il procedimento per preparare questa ghiottoneria.

Spaghetti pronti in dieci minuti: il procedimento per renderli gustosissimi

Spaghetti alla marinara pronti in soli dieci minuti (Fonte: Video Screenshot)

Per preparare un primo piatto saporito in pochissimi minuti, vi basterà seguire questa ricetta. In dieci minuti preparerete un sugo da leccarsi i baffi e da scarpetta con il pane! Gli ingredienti che vi occorrono sono i seguenti:

350 gr spaghetti

500 ml polpa di pomodoro

1 peperoncino

2 spicchi aglio

3 alici

origano q.b.

sale q.b.

olio evo q.b.

Iniziate mettendo sul fuoco una pentola con abbondante acqua per la cottura degli spaghetti e portatela ad ebollizione. Nel frattempo, preparate il sugo facendo soffriggere gli spicchi d’aglio, tagliati a metà, e il peperoncino con l’olio evo. Non appena l’aglio si imbiondisce, unite le alici e fatele sciogliere completamente. Ora, incorporate la polpa di pomodoro e fatela cuocere per circa una decina di minuti.

Calate gli spaghetti e cuoceteli per il tempo indicato sulla confezione. A questo punto, scolateli ed uniteli al condimento. Mantecate per qualche secondo, aggiungete l’origano e mescolate. Non vi resta che preparare le porzioni e servire questi fantastici ed eccezionali spaghetti alla marinara.

Buon appetito a tutti!