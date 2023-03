ricettazione-a-bologna,-maxi-sequestro-di-refurtiva:-record-di-accessi-sul-sito-della-polizia

Bologna, 9 marzo 2023 – Record di clic sul sito della Polizia di Stato, a seguito del maxi sequestro (probabilmente il più ingente mai eseguito in Italia) di refurtiva eseguito dalla Squadra mobile a casa di un settantenne ex dipendente di banca.

Le migliaia di beni trovate nelle abitazioni riferibili al pensionato, una tonnellata e mezza, per un valore, al ribasso, stimato dagli investigatori in sei milioni di euro, sono in via di catalogazione e le immagini di gioielli, orologi e persino curiosità archeologiche (come il dente di un Mammuth) vengono caricate, giorno per giorno, in un’apposita sezione creata sul portale della Questura di Bologna, per poter essere visionate dalle vittime di furti, nella speranza che possano ritrovare i beni sottratti: a seguito della diffusione della notizia, il sito dell’operazione Aurum è stato preso d’assalto e il traffico di utenti è il più alto mai registrato dal sito della polizia, secondo solo alle notizie successive all’arresto di Messina Denaro.

Mata