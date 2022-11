ricette-con-la-zucca:-8-ricette-facili-e-veloci!

Se pensate alla parola “zucca”, probabilmente vi verranno in mente immagini di “jack-o-lantern” e torte del Ringraziamento ricoperte di panna montata. La zucca è tradizionalmente considerata un alimento festivo ed è un alimento fondamentale nelle nostre dispense e nei nostri congelatori durante questo periodo festivo dell’anno. Tuttavia, sapevate che la zucca è oggi considerata uno dei Super Alimenti?

Ebbene, la zucca è uno degli alimenti più preziosi dal punto di vista nutrizionale che l’uomo conosca. Inoltre, è poco costosa, disponibile tutto l’anno in scatola, incredibilmente facile da incorporare nelle ricette, ricca di fibre, povera di calorie e ricca di sostanze nutritive che combattono le malattie.

Cosa rende la zucca così super? I potenti antiossidanti noti come carotenoidi conferiscono a questo alimento il suo status di super. I carotenoidi sono in grado di allontanare il rischio di vari tipi di cancro e di malattie cardiache, oltre che di cataratta e degenerazione maculare. I medici menzionano anche molti altri super alimenti che combattono le malattie, ma a noi interessa soprattutto la zucca per la sua disponibilità tutto l’anno e la facilità di utilizzo in scatola.

Come possiamo aggiungere questo alimento miracoloso alla nostra dieta durante tutto l’anno? Approfittate dei benefici e del gusto della zucca con le seguenti deliziose ricette a base di zucca.

Riempite una teglia di pasta frolla dolce con zucca leggermente aromatizzata per ottenere una torta deliziosa tradizionale americana.

Torta di zucca

Questa torta di zucca al cioccolato ha una crosta di biscotti al cioccolato e una ganache al cioccolato in cima. Preparate questa torta di zucca deliziosa per il periodo autunnale e stupirete tutti!

Torta di zucca cremosa al cioccolato

Queste facili barrette di torta alla zucca sono piene di sapore autunnale, con una consistenza umida e una decadente glassa al formaggio cremoso, che può essere decorata a piacere con sciroppo d’acero e pezzetti di noccioline. Finora non ho trovato nessuno che non le abbia adorate!

Barre di torta di zucca con crema di formaggio

Questa deliziosa zuppa di zucca e carote, che riscalda la pancia, è il modo perfetto per fare il pieno di superfood che combattono il raffreddore e l’influenza. Molto densa e cremosa, senza l’uso di panna pesante, questa grande ciotola di conforto è perfetta per riscaldare l’inverno a metà settimana.

zuppa di zucca carote e zenzero

La zuppa di zucca cremosa con cocco e zenzero è deliziosamente nutriente. Il calore dello zenzero fresco aggiunge una bella nota alla base dolce di cocco e zucca. Preparatela con il vostro brodo di pollo o brodo preferito, oppure utilizzate un brodo vegetale per una zuppa vegana a base vegetale.

zuppa di zucca al cocco e zenzero

Questa zuppa di zucca con mele è un antipasto o una cena leggera perfetta per la stagione fredda. È ancora più buona se condita con crostini di pane di mais, crème fraîche e pancetta.

zuppa di mele e zucca con bocconcini di bacon

La torta di zucca si faccia da parte. Tutto ciò che amate dello sformato, della zucca e delle spezie di zucca si combina in questo dessert straordinario. Il flan de calabaza è un dessert tipico di Cuba che viene tradizionalmente preparato durante le feste di Natale.

Flan di zucca (flan de calabaza)

La mia interpretazione del latte alla zucca della caffetteria dietro l’angolo. Mi piaceva così tanto che dovevo rifarla a casa! Se volete, potete usare il preparato per torta di zucca in scatola, che contiene già le spezie per la torta di zucca. Se volete, aggiungete noce moscata o cannella. Ideale per i primi freddi di autunno!

Latte speziato alla zucca

