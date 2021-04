Ricette con le erbette di campo. Tante idee facili e veloci di Benedetta.

In questo video vedremo insieme tante idee facili e veloci da realizzare per usare in cucina le erbette di campo, che sono una delle mie passioni fin da piccola, quando la mamma e la nonna mi insegnavano a riconoscere quelle buone da mangiare. Ogni anno, quando arriva la primavera, ancora oggi faccio lunghe passeggiate nei campi e le raccolgo per cucinarle in tanti modi gustosi.

So bene però che non tutti hanno la possibilità o il tempo a disposizione per raccoglierle in campagna come me, per questo ho pensato a ricette che si prestano bene a sostituire le erbette appena colte con quelle in busta surgelate che si trovano ormai in tutti i supermercati, ma non solo: possiamo anche usare al posto delle erbette miste verdure comuni come gli spinaci, le bietole, le cicorie o anche un mix di tutte queste. Comunque, per chi invece ha la possibilità di raccogliere le erbette in campagna, nel video c’è anche un breve tutorial con le regole base per una raccolta fatta per bene.

In tutte le ricette che vedremo occorrerà innanzitutto pulire, lavare e lessare le nostre erbette in abbondante acqua salata. Per farle rimanere belle verdi, aggiungiamo un pizzico di bicarbonato all’acqua. Per le erbe di campo fresche bastano 4-5 minuti di cottura, mentre per quelle surgelate vale il tempo indicato in confezione. Una volta lessate, le scoliamo e le strizziamo bene ed ecco che sono pronte per diventare l’ingrediente protagonista dei nostri piatti!

Se le ripassiamo in padella con olio, aglio e peperoncino, sono già perfette così per diventare un contorno super per secondi piatti, oppure possiamo usarle per fare dei crostini misti, saporiti e gustosi! E poi che ve lo dico a fare… niente di meglio delle erbette ripassate in padella per farcire un panino o una piadina!

Io ho usato le erbe di campo ripassate anche per un’altra delle ricette che vedremo insieme, la focaccia ripiena alle erbette, una deliziosa focaccia filante cotta al forno. Mentre le erbette lessate sono le protagoniste delle altre 4 ricette: insieme alla ricotta saranno la farcitura di un buonissimo strudel salato di pasta sfoglia (piccolo consiglio: il mix ricotta-erbette è perfetto anche come ripieno per ravioli e tortelli!); poi le useremo come condimento per due primi piatti davvero saporiti: la pasta erbette e acciughe e le lasagne erbette e salsiccia, la prima perfetta per una cenetta veloce tra amici e la seconda come piatto forte del classico pranzo della domenica. E infine un’ultima idea, semplice ma molto, molto gustosa: una frittata alle erbette perfetta come piatto “salvacena” dell’ultimo minuto!

Vediamo subito come preparare queste ricette con le erbette di campo. E mi raccomando: fatemi sapere se vi sono piaciute e come le avete personalizzate. E se anche voi raccogliete ogni tanto le erbe spontanee, raccontatemi le vostre esperienze e le vostre ricette preferite!

