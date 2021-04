ricette-di-pasqua-di-anna-moroni:-la-torta-al-formaggio

Tra le ricette di Pasqua non potevano mancare quelle di Anna Moroni e la torta pasqualina al formaggio è tra le prime. Anna Moroni l’ha già preparata per il pranzo di Pasqua e la Pasquetta, anzi ne ha preparata tante come sempre perché le regala oltre che gustarle domani. Ogni Anna non mancano mai le sue torte al formaggio e questa è la sua ricetta, come fa Anna Moroni la torta salata di Pasqua. Possiamo notare che la quantità di lievito è davvero tantissima, tra lievito di birra e lievito in polvere per torte salate. Però ogni volta la Moroni sottolinea che questa è la sua ricetta della torta al formaggio e che quelle sono le dosi giuste. Prepariamo più torte di Pasqua, possiamo usare gli stampi che vogliamo, più alti, più bassi, con decori o semplici. Sarà la torta rustica perfetta per accompagnare le due giornate di festa. Ecco la ricetta di Anna Moroni per fare la torta pasqualina al formaggio ma non perdete le altre ricette di Pasqua della maestra in cucina.

RICETTE DI PASQUA DI ANNA MORONI – LA TORTA PASQUALINA AL FORMAGGIO

Ingredienti: 4 uova intere, 4 tuorli d’uovo, mezzo cucchiaio di sale, mezzo cucchiaio di zucchero, 2 cucchiai di olio, 75 g di burro, 250 g di latte, 750 g di farina, 200 g di grana grattugiato, 125 g di pecorino grattugiato, 100 g di groviera, 125 g di lievito di birra, 1 bustina di lievito in polvere per torte salate

Preparazione: sciogliamo il lievito di birra nel latte caldo, il lievito è davvero tantissimo ma Anna Moroni ha più volte ripetuto che è quella la dose giusta.

Nella ciotola rompiamo le otto uova, lavoriamo con il sale, lo zucchero, il burro e l’olio.

Alla farina aggiungiamo i formaggi grattugiati e il burro, la bustina di lievito in polvere, il latte con il lievito di birra sciolto, amalgamiamo il tutto e aggiungiamo il composto con le uova ben sbattuto.

Versiamo il composto diviso in più stampi e mettiamo in forno per 45. Minuti a 40° C e quando sarà lievitato alziamo la temperatura a 200° C e facciamo cuocere per circa 40 minuti. Quindi facciamo attenzione a non riempire troppo gli stampi perché la torta lievitare molto. Inoltre, facciamo attenzione alla cottura perché il tempo dipende dalla grandezza della torta.