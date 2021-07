ricette-ebraiche-(della-mamma,-della-zia,-della-nonna…)-mahshi

di Ilaria Myr

Mahshi: queste verdure ripiene con riso e carne sono un piatto immancabile sulla tavola degli ebrei egiziani. Mia madre faceva soprattutto zucchine, melanzane e peperoni e, quando voleva esagerare, riempiva anche le patate e le cipolle: me la ricordo mentre, paziente, svuotava le verdure per riempirle della farcitura… E il gusto di queste verdure saporite mi fa l’effetto della madeleine di Proust… Si tratta di un piatto completo (verdure, carboidrati e proteine) che può essere anche mangiato freddo, perciò adatto anche all’estate, e che cucino volentieri quando mi prende la nostalgia. Qui vi propongo il trittico “zucchina-melanzana-peperone”.

Preparazione

Svuotare le verdure (con un coltello o lo strumento apposito) facendo attenzione a non bucare la buccia. Mescolare in una scodella il riso crudo, la carne cruda, aggiungere 2 cucchiai di olio di oliva, sale, pepe, noce moscata e se si vuole un poco di cipolla tritata. (Per la variante vegetariana, si può mettere nel riso cipolla e prezzemolo!). Una volta ben mescolato riempire le verdure a ¾, in modo di lasciare che il riso si gonfi senza romperle.

Preparare la salsa di pomodoro: in un poco di olio di oliva, mettere gli spicchi di aglio e la passata, sale, pepe, fare cuocere per circa 10 minuti. A questo punto mettere le verdure nella salsa a fuoco basso, per circa 1 ora. Controllare sempre che non si attacchi sul fondo (aggiungere un filo di acqua se dovesse accadere). Una volta cotte, spegnere il fuoco e lasciare raffreddare. Buon appetito!

Ingredienti

4 zucchine

2 peperoni

2 melanzane (tutte medie dimensioni)

250 gr di carne trita circa

400 grammi di riso

cipolla tritata

sale

pepe

Noce moscata

olio

1 scatola di pelati (o passata di pomodoro)

3 spicchi di aglio