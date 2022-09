ricette-facili-per-il-pranzo-della-domenica-estivo

Le migliori idee per il pranzo della domenica estivo sono colorate, saporite e nutrienti! Potrete gustare questi piatti allegri per tutta la stagione.

L’estate è all’insegna dei prodotti freschi e locali, perché c’è un’abbondanza di persone che coltivano i propri prodotti. Ma c’è anche una grande quantità di incontri per grigliate, picnic e barbecue.

Queste sono le due cose migliori dell’estate: il cibo e gli incontri.

È qui che entra in gioco questo pacchetto. 1900Cucina vi fornirà contenuti che aiuteranno il vostro pubblico a trattare diversi argomenti sull’alimentazione estiva, dall’intrattenimento all’illuminazione da utilizzare, fino alla perdita di peso o alle tendenze salutistiche.

Ricette per il pranzo della domenica estivo primi piatti

1900Cucina offre un ampio catalogo di ricette per primi piatti.

Galette rustica di pomodoro e feta

Abbinate i pomodori dolci al timo e alla feta, quindi avvolgete il tutto con una crosta di burro per una torta a forma libera abbastanza facile da preparare nelle serate più impegnative della settimana. Quiche di zucchine e pomodorini con feta

Una quiche di zucchine e pomodorini con feta è un primo piatto estivo e ricco di sapore, ideale per picnic o pranzi.

Ricette per il pranzo della domenica estivo secondi piatti

Come secondi piatti potete cercare nella sezione carne o pesce.

Petto di tacchino arrosto alle erbe

Aggiungete al petto di tacchino arrosto intero un’abbondanza di sapore terroso e agrumato con prezzemolo fresco a foglia piatta, salvia e scorza d’arancia. Una deliziosa salsa viene preparata con brodo di pollo e succo d’arancia come condimento. Salmone marinato alle erbe

La ricetta più facile, deliziosa e salutare del salmone marinato alle erbe e limone al forno combina ingredienti freschi per un’esplosione di sapore, in meno di 45 minuti!

Ricette per il pranzo della domenica contorno

Come contorno potete provare delle verdure o frutta fresca di stagione.

Avocado ripieno di insalata di pomodoro

Questa ricetta di avocado ripieno utilizza i pomodori ciliegini per creare un piatto luminoso e colorato. Servito con un contorno di insalata, è un pranzo rinfrescante e sano. Insalata di cetrioli e melone

Quest’estate, aggiungete il cetriolo a un’insalata di melone per renderla ancora più croccante e fresca. Abbiamo tagliato l’anguria e il melone a cubetti e a palline per ottenere una presentazione splendidamente geometrica che può essere mangiata con gli stuzzicadenti.

E infine il dolce per il pranzo della domenica!

Per concludere il pranzo della domenica non può mancare il dessert. Per un dessert fresco ed estivo potete optare per un dessert alla frutta!