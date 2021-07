ricette-giusina-in-cucina,-sformato-di-patate-a-sfincione

La ricetta dello sformato di patate a sfincione è il piatto di Giusina in cucina da non perdere. Ovviamente è una delle ricette siciliane che Giusina Battaglia adora ma è davvero buonissima. Se avete assaggiato lo sfincione palermitano non potete perdere questa ricetta con le patate cucinate a sfincione. In pratica le patate sostituiscono l’impasto delle sfincione, che non è una pizza ma è molto più golosa. Come sempre le ricette di Giusina in cucina sono facili, le sue spiegazioni sono semplici. Questa ricetta del menù Sapore di mare è perfetta anche in inverno ed è perfetta per tutta la famiglia. Ecco come si fa lo sfincione veloce, lo sformato di patate a sfincione.

GIUSINA IN CUCINA – LA RICETTA DELLO SFORMATO DI PATATE A SFINCIONE

Ingredienti: 500 g di patate, 3 cipolle, origano, 300 g di acciughe, 200 g di caciocavallo intero, olio, 100 g di caciocavallo grattugiato, pane grattugiato, 400 ml di passata di pomodoro, sale, pepe

Preparazione: laviamo le patate, le peliamo, le tagliamo a fette tonde, abbastanza sottili e condiamo con olio, origano e sale, mescoliamo.

Tagliamo a rondelle le cipolle e mettiamo in padella con acqua, olio e un pizzico di sale, facciamo andare e poi uniamo filetti di acciughe, pomodoro, sale, pepe e zucchero, facciamo cuocere per una decina di minuti con il coperchio. Aggiungiamo poi il caciocavallo grattugiato, mescoliamo.

Tagliamo il caciocavallo a fette. Ungiamo con l’olio lo stampo a cerniera, rivestiamo anche con il pane grattugiato. Stratifichiamo iniziando dalle patate, il condimento, il caciocavallo a fette e il pane grattugiato, proseguiamo ovviamente fino a terminare gli ingredienti e completando con caciocavallo a fette e pane grattugiato. Mettiamo in forno a 180° C modalità ventilata per 40 minuti. Abbiamo così un altro piatto perfetto per l’estate ma non solo, golosa anche d’inverno, si può gustare sia freddo che caldo.