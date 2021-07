ricette-giusina-in-cucina:-spaghetti-con-gamberi,-zucchine-e-limone

Ancora una ricetta di Giusina in cucina ed è la ricetta degli spaghetti ai gamberi rosa con zucchine e limone. Gamberi femmina per questa ricetta di Giusina Battaglia ed avremo in tavola un piatto estivo, la ricetta dell’estate che ci accompagnerà per un bel po’ di settimane. E’ una pasta molto veloce, le zucchine devono restare croccanti. La parte meno veloce della ricetta di Giusina in cucina è il pulire i gamberi, sono molto piccoli e dobbiamo farlo con cura. In poco tempo la pasta con gamberi, zucchine e limone è pronta. Ecco una delle ricette di Giusina Battaglia da fare subito, la ricetta degli spaghetti con gamberi, zucchine e limone.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – SPAGHETTI AI GAMBERI ROSA ZUCCHINE E LIMONE

Ingredienti: 300 g di spaghetti, 400 g di gamberetti rosa (di Ustica), 3 zucchine, 2 limoni, aglio, 1 bicchiere di vino bianco e menta

Preparazione: puliamo lo spicchio d’aglio e lo facciamo rosolare con un po’ di olio d’oliva nella padella grande. Puliamo i gamberi, togliamo la testolina, togliamo il carapace ma facciamo attenzione perché sono gamberi molto piccoli e in più hanno le uova, sono gamberi femmina, facciamo attenzione a non rovinare le uova, non vanno buttate, sono il gusto aggiunto al piatto.

Togliamo lo spicchio d’aglio e aggiungiamo le zucchine che abbiamo tagliamo a bastoncini lunghi con tutta la buccia; non li tagliamo troppo piccoli i bastoncini. Facciamo andare un po’ le zucchine, poi uniamo i gamberi puliti, aggiungiamo un po’ di succo di limone, metà limone, mescoliamo e sfumiamo con il vino bianco, facciamo evaporare, togliamo dal fuoco e uniamo il succo di limone, saliamo e pepiamo. Facciamo andare ancora un po’ il condimento.

Cuociamo gli spaghetti in acqua bollente e salata, scoliamo al dente e versiamo in padella, facciamo saltare e completiamo con la menta fresca e la scorza di limone grattugiata.