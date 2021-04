ricette-marco-bianchi:-torta-all’acqua-con-crema-senza-uova

La ricetta della torta all’acqua di Marco Bianchi di oggi 26 aprile 2021 dalle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. Una ricetta di una torta senza uova, senza burro, una torta fatta con l’acqua. Ovvio che non sia così bella come le altre torte piene di grassi ma senza dubbio la torta all’acqua di oggi di Marco Bianchi è davvero ottima. In più Marco mostra come si prepara la crema, una crema simile a quella pasticcera ma anche questa senza uova. Marco Bianchi per la ricetta della crema sceglie il latte scremato senza lattosio ma possiamo usare quello che preferiamo e in caso si intolleranza anche la bevanda alla soia. Non perdete questa e le altre ricette di Marco Bianchi, la ricetta della torta all’acqua con la crema senza uova.

RICETTE MARCO BIANCHI – TORTA ALL’ACQUA DA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: mescoliamo la farina integrale con l’amido di mais, lo zucchero a velo, l’acqua, l’olio di semi, il lievito, amalgamiamo il tutto. Versiamo il composto nello stampo foderato con la carta forno. Mettiamo in forno a 180° C per 30 – 40 minuti, dipende dal forno, ma di certo funzione statica.

Facciamo la crema senza uova: partiamo con tutto a freddo e nel pentolino versiamo il latte scremato senza lattosio ma va bene anche una bevanda di soia o altro. Aggiungiamo lo zucchero a velo, la bacca di vaniglia, l’amido di frumento, mescoliamo il tutto e siamo ancora con il fuoco spento. Aggiungiamo la curcuma per dare il colore giallo. Facciamo sobbollire mescolando con la frusta a mano, facciamo cuocere, addensare e aggiungiamo la scorza di limone. Portiamo a cottura e facciamo raffreddare, adesso uniamo il cocco, che però possiamo evitare.

Facciamo raffreddare la torta e tagliamo a metà, farciamo con la crema fatta raffreddare e se vogliamo copriamo la torta con altra crema o con lo zucchero a velo.