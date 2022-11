ricette-per-la-cena-con-soli-5-ingredienti

Rendete la cena ancora più facile con questi piatti super semplici che non contengono più di cinque ingredienti. Dalle ricette di spaghetti alla Genovese al pollo alla griglia, fino alla salmone arrostito, non mancheranno mai nuove idee per la cena con la famiglia!

Questo rub dolce e saporito per il pollo alla griglia si basa su ingredienti che probabilmente avete già a portata di mano: zucchero di canna, senape secca e cipolla in polvere, e rappresenta una ricetta veloce per una sera in cui non sapete cosa preparare per cena.

Pollo alla griglia dolce e salato 1900Cucina

Vai alla ricetta

Arrostire il salmone sopra i cavoletti di Bruxelles e l’aglio, aromatizzato con vino e origano fresco, è un piatto abbastanza semplice per una cena serale, ma abbastanza sofisticato da servire in compagnia. Servire con couscous integrale.

Salmone arrostito all’aglio e cavolini di Bruxelles 1900Cucina

Vai alla ricetta

Asparagi, erba cipollina e fontina completano questa facile ricetta di pizza. Servire con verdure novelle condite con vinaigrette e noci pecan.

Spring Pizza 1900Cucina

Vai alla ricetta

Ricoprite i filetti di tilapia con una salsa saporita a base di pomodori e olive che si prepara in soli 5 minuti. Cercate la tapenade vicino alle olive in barattolo al supermercato. Servite con broccoletti saltati e farro con mandorle tostate.

Tilapia con salsa di pomodoro e olive 1900Cucina

Vai alla ricetta

Tradizionalmente, questa ricetta di pasta italiana combina pasta e pesto con patate e fagiolini. Nella nostra ricetta degli spaghetti alla genovese diamo al pesto una spinta nutrizionale aggiungendo gli spinaci e unendo il tutto a una pasta integrale ricca di fibre per un pasto caldo e confortante durante la settimana. Servite con insalata di scarola e radicchio.

Spaghetti alla Genovese con patate 1900Cucina

Vai alla ricetta

Le mele e il miso bianco addolciscono leggermente questa facile ricetta di zuppa di spaghetti. Con pochi ingredienti è molto saporita, ma potete aggiungere un pizzico di salsa piccante per renderla più piccante. Servite con un’insalata di crescione.

Zuppa di maiale e spaghetti di miso 1900Cucina

Vai alla ricetta

Piselli e agnello sono un abbinamento naturale. Qui le costolette di agnello arrostite in padella sono servite con un purè di piselli condito con menta. Servite con bulgur saltato con scalogno tritato, un filo d’olio d’oliva e una spruzzata di succo di limone.

Costolette di agnello con purè di piselli e menta 1900Cucina

Vai alla ricetta

Cuocere a vapore pesce e verdure insieme in una confezione di carta stagnola è un ottimo modo per mantenere il tonno umido e avere poco da pulire. Se il cavolo cinese baby bok choy non è disponibile, utilizzare 560 gr di cavolo cinese normale maturo tritato per questa ricetta di tonno e cavoli.

Tonno e cavoli 1900Cucina

Vai alla ricetta

Photo by Madie Hamilton on Unsplash