Richard Berry : sa fille Joséphine, dans le plus simple appareil, partage des clichés sur Instagram

Le 29 janvier dernier, Joséphine Berry célébrait ses 30 ans. Mais la jeune femme a décidé de faire durer le suspens quant à la manière dont elle a soufflé sa trentième bougie. En effet, ce 11 mars, la fille de Richard Berry et Jessica Forde a en effet partagé une série dans laquelle ses abonnés ont pu observer le joli anniversaire qu’elle a fêté. C’est dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc que cette dernière s’est amusée en toute simplicité. En effet, pas de boîte de nuit ni de restaurant gastronomique mais bien une promenade bucolique.

Joséphine Berry a ainsi partagé des clichés de sa baignade dans une cascade. Vêtue dans le plus simple appareil, elle a passé le cap de la trentaine dans une eau très froide : “29 janvier. 30 ans. Chemin des légendes et ses milles marches (et ses milles cascades) Une des randos les plus magiques de France avec la personne la plus magique de la terre. L’anniversaire parfait”, a-t-elle écrit en légende. Un anniversaire en pleine nature qui a fait le plus grand bien à la jeune femme, qui, en ce moment, ne compte pas ses heures.

Joséphine Berry dans Clem

En effet, les téléspectateurs pourront retrouver Joséphine Berry dans la série Clem, diffusée sur TF1, le 28 mars prochain. Elle interprète le rôle de Salomé, la petite soeur de Clem. C’est la troisième comédienne à camper le rôle de la jeune fille. Un énième changement qui aurait pu bouleverser les téléspectateurs. Une crainte partagée par Joséphine Berry, comme elle l’expliquait lors d’une interview à Télé-Star : “Pas sur le côté physique car je ressemble pas mal à Léa Lopez. Il était logique par rapport à la time-lapse de la série qu’il y ait un changement d’actrice. Mais j’avais quand même une appréhension. Alors, j’ai essayé de rester la plus fidèle possible à qui est Salomé. Je me suis appuyée sur ses dix ans dans Clem et j’ai écrit un background autour de ça. Et j’ai été très bien accueillie par le public”, avait-elle confié.

