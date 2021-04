(richard)-mille-e-una-notte-allo-studio-54

Provate a immaginare due mondi lontani e contrapposti. Il primo è il villaggio di Les Breuleux, nella regione delle Franches-Montagnes nel Canton Giura, nord della Svizzera, un luogo tranquillo e senza pretese. I 1.500 abitanti del paese sono incorniciati da un mosaico di pascoli verdi. È un panorama che Cécile Guenat, direttrice creativa e dello sviluppo del marchio orologiero svizzero Richard Mille, attraversa ogni giorno nei suoi 10 minuti di tragitto verso la sede del marchio. Figlia di Dominique Guenat, co-fondatore e co-presidente di Richard Mille, la cui famiglia vive nella regione da 150 anni, Cécile è nata e cresciuta qui. È partita per studiare e lavorare a Ginevra e Londra, prima di tornare cinque anni fa, e da allora ha scoperto che la vita tranquilla accende la sua scintilla creativa. Vivendo in mezzo alla campagna, è inevitabile essere sempre alla ricerca di nuove fonti di ispirazione.







Sfoglia gallery

Ora accendete tutte le luci e sparate il volume al massimo: siete a New York alla fine degli anni 70, in quel tempio del movimento, della disco-music, del glitter e dello scintillare perpetuo che era lo Studio 54. Più che una discoteca fu l’incarnazione dell’eccesso, della joie-de-vivre, della libertà di esprimersi e di essere se stessi fino in fondo trascinati dal potere della disco-dance. Nel giro di soli tre anni, tra il 1977 e il 1980, lo Studio 54 (che era situato al numero 254 della 54ª strada ovest a Manhattan), diventò il luogo di ritrovo di artisti, scrittori, attori e cantanti come Andy Warhol, Truman Capote, Grace Jones, Paloma Picasso e Michail Baryšnikov, solo per citarne alcuni. Ogni notte, grazie a 54 punti di illuminazione, luci stroboscopiche, sfere specchiate, scenografie e performance, il club newyorkese metteva in scena “la festa più grande e sfavillante del mondo”.

Unite questi due mondi, e ne ricaverete un orologio di incomparabile fascino: proprio come portare al polso lo sfavillìo della festa più grande del mondo, mediata dalla perfetta armonia della natura e con prestazioni da monoposto di Formula 1. Il trasporto della cultura pop e la tranquillità del villaggio di Les Breuleux, infatti, si fondono nei fantasiosi disegni di Cécile Guenat fin da quando è salita a bordo di quella nave delle meraviglie che è Richard Mille. La sua collezione femminile di debutto nel 2018, un’edizione limitata dell’RM 71-01 Tourbillon Automatic Talisman, ha esplorato l’inaspettata alchimia grafica delle maschere tribali e del movimento art déco. La sua collezione Bonbon 2019 ispirata alle caramelle di zucchero, ai cupcake e ai gelati ha reimmaginato le prelibatezze dell’infanzia come orologi preziosi. Ma l’audacia iconoclasta di Richard Mille è sempre alla ricerca di un nuovo terreno di espressione grafica, di un modo per sovvertire codici, abitudini e aspettative.

Orologio Gloria, ®Lilas Le Quellec

Per la sua ultima collezione, il 71-02 Tourbillon Automatic Talisman, Cécile Guenat ha compiuto uno scatto evolutivo nei percorsi della sua immaginazione, ispirandosi proprio al glitter e al glamour rappresentato dallo Studio 54. La nuova collezione in edizione limitata presenta dieci modelli declinati al femminile, ciascuno limitato a sette esemplari. Gli orologi sono impreziositi da gemme preziose disposte in una cornice grafica esaltata da una fantasiosa combinazione di colori che si attiene ai vincoli dello stile Talisman, ma gioca con linee e sfumature come mai prima d’ora. Tsavoriti, spessartiti sgargianti, ametiste, diamanti, spinelli, rubini e zaffiri creano un’alchimia magnetica. Un’energia e una simbologia magica rafforzate da quelle dei quadranti, impreziositi dall’ematite che si associa alla forza, dalla malachite che indica equilibrio interiore, dal lapislazzulo, collegato alla verità e all’illuminazione, dalla sugilite simbolo di protezione, dall’opale rosa, portatore di serenità. Ogni singolo orologio è decorato con circa mille gemme: un fragore in Technicolor, ma sempre impeccabilmente armonioso.

La nuova collezione Talisman evidenzia l’unicità di questi pezzi attraverso la scelta altamente simbolica di pietre disposte in diversi motivi geometrici su tutta la cassa tonneau, così come sul quadrante. Un superbo lavoro di artigianato orafo, per il quale sono stati necessari più di sei mesi per definire la posizione delle pietre al fine di ottenere esattamente l’effetto desiderato. «L’intenso glamour dell’era delle discoteche era dovuto alla moltiplicazione dei colori e delle trame», spiega Cécile Guenat, «ho dovuto trovare un modo per rendere tangibile questa idea. La lavorazione stessa delle pietre si è rivelata una sfida enorme. Perché pietre di tonalità quasi simile possono risultare completamente diverse a seconda delle loro dimensioni e dal tipo di incastonatura».

Ph Fabien Nissels

Per caratterizzare la loro identità, Cécile Guenat ha battezzato gli orologi come le sovrane assolute dell’era disco-glam: Gloria, Donna, Grace e Diana, solo per citarne alcune. Rappresentano il simbolo di una collezione concepita come un gruppo di amiche intime, ognuna con il proprio carattere e un diverso senso dello stile. Diana, per esempio, abbaglia con oro bianco, zaffiri blu, rubini e diamanti in un’allure da bandiera americana, mentre Donna ha toni più soul, con zaffiri rosa e gialli e diamanti. Le lunette sono incorniciate da fasce in pelle bicolore in rilievo, lucide di glitter come uno sguardo irresistibile. Grace, invece, esplode con zaffiri rosa, diamanti, ametiste, tsavoriti, rubini, crisoprasio e opali per un totale di 964 pietre.

I dieci modelli si differenziano per la disposizione delle gemme, il motivo dell’incastonatura, l’incisione e la decorazione centrale del quadrante (che ha uno spessore di nove millimetri), ma condividono tutti lo stesso cuore pulsante, costituito da centinaia di parti interdipendenti che concorrono insieme per fornire l’energia vitale dell’orologio: presentato nel 2018 come parte della collezione RM 71-01 Tourbillon Automatico Talisman, il Calibro CRMT1 è l’ottavo movimento di manifattura Richard Mille, uno dei meccanismi più sofisticati dell’orologeria mondiale, con platina e ponti in titanio. Un’impresa che ha richiesto mille ore di sviluppo, poiché la gabbia del tourbillon è integrata in un movimento spesso solo 6,2 millimetri e dal peso di appena otto grammi.

Ph Fabien Nissels

Lo stile della nuova collezione Talisman non è solo audacemente femminile e furiosamente creativo, ma vanta una tangibile unione fra know-how artistico e meccanico che traspare perfino da una serie completa di cinturini progettati per ogni modello, con motivi vegetali a ore 12 e linee geometriche a ore sei, moderatamente in rilievo. Ogni cinturino si presenta con due tonalità differenti e un trattamento metallico sulla pelle verniciata che esalta l’impatto visivo delle pietre. Tutti i modelli della collezione RM 71-02 Tourbillon Automatico Talisman sprigionano in questo modo un’energia accattivante e pura. Irradiando lo spirito di questo periodo storico nel patrimonio culturale universale.