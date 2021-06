ricky-martin-la-relazione-segreta-con-un-giornalista-:-il-lutto-che-sconvolse-il-cantante

Ricky Martin, nonostante abbia sempre avuto puntati gli occhi del mondo su di sé, ha cercato di mantenere con tutte le sue forze un certo riserbo sulla propria vita privata, soprattutto prima di fare coming out e annunciare al mondo la sua omosessualità. A tenere banco nel mondo del web, oggi, troviamo il racconto di una tragica perdita subita dal cantante, un uomo per lui molto importante e insieme al quale ha intrapreso anche una lunga relazione in passato.

L’artista da molti anni ormai vive la sua vita alla luce del sole, diventato padre ben quattro volte, e felicemente sposato insieme al marito Jwan Yosef ma i primi anni della sua carriera non sono stati così semplici da vivere per l’artista.

Ricky Martin, come molti altri artisti prima di lui, per diverso tempo si è mostrato al fianco di Rebeca de Alba che il mondo conosceva appunto come la compagna dell’artista. Nel privato, però, il cantante aveva intrapreso anche una relazione con un giornalista argentino Juan Castro.

Ricky Martin Juan Castro – Solonotizie24

L’amore segreto di Ricky Martin

Durante gli anni di carriera Ricky Martin, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata anche nel momento in cui il mondo lo vedeva felicemente fidanzato con Robeca de Alba.

In quegli stessi anni, però, l’artista aveva anche intrapreso una relazione segreta con il giornalista con il giornalista argentino Juan Castro, un amore importante che i due hanno vissuto al pieno del loro sentimento. Secondo quanto reso noto anche da un video pubblicato nella pagina Facebook Icone, i due si incontrassero principalmente la notte, quando il giornalista raggiungeva la pop star nascosto in un’auto. Una grande segretezza che non doveva essere tradita in alcun modo, data la fama di sex symbol della quale Ricky Martin gode ancora oggi.

La relazione tra i due uomini finì nel 2004 ma la morte di Juan Castro sconvolse lo stesso Ricky Martin, per via del grande sentimento che li aveva tenuti uniti.

Come è morto l’ex di Ricky Martin?

Nonostante i Ricky Martin e Juan Castro avessero deciso di lasciarsi i due erano comunque legati da un profondo affetto e, non a caso, nel momento in cui il cantante apprese delle morte del giornalista (attraverso i media) ne fu comunque devastato.

Juan Castro durante una notte brava in un hotel, secondo quanto reso noto, dopo aver fatto uso di droghe sul balcone della stanza perse l’equilibrio e cadde nel vuoto. L’uomo venne soccorso nell’immediato e trasportato nell’ospedale dove morì poco dopo. Per diverso tempo per il giornalista si parlò di suicidio ma, solo in un secondo momento, venne accertato la morte di Juan Castro non fu altro che il frutto di un tragico indicente complice anche l’uso di droghe.