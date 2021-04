ricky-tognazzi-una-furia-contro-chi-l’ha-visto?-di-federica-sciarelli,-sui-social-scrive-…

Da qualche giorno non si parla d’altro che della vicenda della piccola Denise Pipitone tornata alla ribalta prepotentemente dopo diciotto anni perchè è arrivata nella redazione di Chi l’ha visto ?, il programma condotto il mercoledì sera su Rai tre da Federica Sciarelli una segnalazione. C’è chi sostiene che una ragazza russa sia andata in una trasmissione a raccontare la sua esperienza di bambina rapita a 4 anni la cui età combacerebbe con l’età di Denise Pipitone e, poichè anni fa la strada della Russia era già stata messa in conto tutti, a cominciare dalla mamma di Denise, Piera Maggio si sono immediatamente attivati per capire se si tratta veramente di Denise o meno. Negli anni, Piera Maggio è stata più e più volte illusa e per questo ha detto che intende mantenere i piedi ben piantati per terra ma sta aspettando l’esito del test del Dna a cui la ragazza russa ha tutte le intenzioni di sottoporsi.

Federica Sciarelli a Chi l’ha visto ? nella puntata di ieri 31 marzo ha aggiornato i telespettatori

Ieri, 31 marzo, è andata in onda la puntata di Chi l’ha visto ? e Federica Sciarelli ha raccontato nei dettagli cosa sta accadendo.

La Sciarelli nel promo di questi giorni, prima che andasse in onda la puntata aveva detto: “Sarebbe troppo bello per essere vero ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci ha fatto sapere che a Mosca una giovane donna è andata in tv per dire di essere stata rapita quando era bambina. Somiglia tantissimo a Piera Maggio, lei non sa chi sia sua mamma. È stata trovata in un campo nel 2005 e oggi avrebbe l’età che dovrebbe avere Denise Pipitone“.

Le reazioni del popolo del web e l’attacco di Ricky Tognazzi

Il popolo del web ha commentato questa vicenda triste e dolorosa e ha scritto così durante la puntata di ieri: “Sto guardando la puntata di questo programma russo e non sto capendo nulla, ma comunque ritiro quello che ho detto, non è Denise Pipitone e penso che sia chiaro dalla seconda foto. Basta con questi falsi allarmi che fanno star male solo la sua famiglia.. e io che ci speravo“, e anche: “Roba che se Chi l’ha visto ? sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro farei chiudere la trasmissione”.

Anche Ricky Tognazzi ha scritto sui social contro Federica Sciarelli e tutta la trasmissione di Chi l’ha visto ? così: “Cosa non si farebbe per un punto di share in più? Mah“.