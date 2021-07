Riconoscete il volto della bimba in FOTO? Oggi è una amata conduttrice

Chi è questa bellissima bambina, ritratta nel suo passato di bambina? Si tratta di un volto televisivo assai conosciuto ed apprezzato.

Chi è questa tenera bambina, nel frattempo cresciuta e diventata una donna? Lo scatto risale a diversi anni fa, a quando lei aveva appena 3 anni.

Roberta Capua da bambina con la mamma Foto dal web

Riuscite a riconoscerla? Via diamo qualche indizio: questa foto risale con precisione al 1971. Lei oggi è una conduttrice televisiva che ha appena fatto il proprio ritorno sul piccolo schermo.

La sua assenza perdurava da diverso tempo, ma da pochissimi giorni la possiamo rivedere, più entusiasta che mai.

In questa immagine di tanto tempo fa, la conduttrice in questione è ritratta in compagnia della sua mamma. Entrambe sono sorridenti e felici, in un momento di serena quotidianità.

Indovinate chi è questa vip della tv

Allora, avete capito di chi si tratta? È giunto il momento di saperlo da noi. Sveliamo la risposta a questa domanda.

Si tratta di Roberta Capua. Nata a Napoli nel 1968, lei è anche cugina della nota virologa Ilaria Capua, che nel corso dell’ultimo anno e mezzo abbiamo spesso visto in televisione.

Sul suo profilo personale Instagram, Roberta ha postato questa fotografia del suo passato, nel quale appare bimbetta accanto alla mamma, Marisa Jossa.

Lei ha ottenuto in passato la fascia di Miss Italia. Correva il 1986 quando una 18enne Roberta Capua venne eletta bellissima tra le bellissime nel nostro Paese.

E curiosamente anche Marisa si impose a Miss Italia, a 21 anni di età, nel 1959. Per quanto riguarda Roberta Capua, lei mancava dal piccolo schermo sin dal 2004, anno in cui nacque il figlio Leonardo.

Ora però ha scelto di non fare più la mamma a tempo pieno, da qui il ritorno in Rai. Dove assieme a Gianluca Semprini, Roberta ha cominciato a condurre da qualche giorno “Estate in Diretta”.

Si tratta della versione per la bella stagione de “La Vita in Diretta”. E lei ha ricevuto già tanti complimenti dai suoi followers sui social.