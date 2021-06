Riconoscete la ragazzina in FOTO? Oggi è una delle donne più amate al mondo: di chi si tratta

Una fotografia di tanti anni fa che è stata postata su Instagram. I fans hanno fatto fatica a riconoscere questa ragazza.

Instagram, social network (foto dal Web)

I social network sono certamente un modo per condividere i nostri momenti più felici e per far sapere agli amici qualcosa di noi che forse non conoscono. Per esempio, i volti noti dello spettacolo, a questo proposito, sono dei veri esperti.

In effetti, dai personaggi televisivi alle star di Hollywood, questa pratica si è sempre più diffusa. Non è raro, quindi, che un vip decida di farsi vedere all’interno della propria abitazione, dando modo a tutti i fans di sbirciare qualche angolo interessante della casa del beniamino.

Oppure, capita ormai quasi tutti i giorni che un attore o uno showman postino delle immagini al di fuori del contesto in cui siamo abituati a vederli. Ma non soltanto le foto recenti. In realtà, ciò che incuriosisce molto gli ammiratori di una persona famosa sono anche gli scatti del passato.

Vedere come quel personaggio era tanti anni fa, magari prima di diventare popolare, è certamente qualcosa che stuzzica la curiosità. Comunque sia, ce ne sono tanti che non si fanno pregare per pubblicare foto di questo tipo.

Per esempio, di recente Michelle Hunziker ha messo sul suo profilo Instagram una vecchia fotografia di quando aveva tredici anni. Come c’era da aspettarselo, i commenti sono stati i più disparati e non sono mancate le polemiche e i soliti maligni. Tutto nella norma.

Chi si cela dietro questa foto vecchia?

Ma c’è un’altra celebrità che, in questo periodo, ha deciso di mostrare la sua versione più giovane al grande pubblico. Nella foto in questione, infatti, notiamo una splendida ragazza con i capelli scuri e un bel sorriso. Ebbene sì, lei è Kourney Kardashian.

Kourney Kardashian, modella (Instagram)

Tuttavia, complici gli anni giovanili e gli occhiali da sole, non è così semplice riuscire a riconoscerla, nemmeno per un bravo fisionomista. Al giorno d’oggi, lei è una delle donne più affermate dello showbiz e anche molto attraente.

La ragazza è diventata molto popolare dopo aver partecipato al reality show Al passo con i Kardashian, e il programma, per la precisione, è una sorta di Grande Fratello d’oltreoceano che segue la vita di Kourtney, quella delle sorelle e sorellastre Kim e Khloé, Kendall Jenner e Kylie Jenner, del fratello Rob, e della madre Kris Jenner.