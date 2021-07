ricordate-bailey-in-“cinque-in-famiglia”?-sono-trascorsi-21-anni:-le-sue-foto-di-oggi-vi-stupiranno

Vi ricordate di Bailey di “Cinque in famiglia”? Le sue foto di oggi vi lasceranno a bocca aperta: ve le mostriamo di seguito

Vi ricordate di Bailey di “Cinque in famiglia”? Com’è oggi (Fonte: Instagram)

Cinque in famiglia è una serie televisiva statunitense di genere teen drama composta da sei stagioni, realizzate tra il 1994 e il 2000. La serie è ambientata a San Francisco e racconta la vita dei fratelli Salinger che, dopo la tragica morte dei genitori in un incidente stradale, si ritrovano da soli ad affrontare i vari problemi quotidiani. Il fratello maggiore, Charlie (interpretato da Matthew Fox), si occupa di tenere salda la famiglia e si occupa i fratelli minori: Bailey (Scott Wolf), Julia (Neve Campbell), l’adolescente Claudia (Lacey Chabert) e Owen.

La serie ha raggiunto un successo notevole ed ha addiritturo conquistato il Golden Globe per la migliore serie drammatica. In seguito al successo ottenuto dalla serie, nel 1999 è stato realizzato uno spin-off, tratto dalla serie intitolato Cenerentola a New York. La serie tv è stata trasmessa anche in Italia nel settembre 1996 su Italia 1. L’intera serie è stata pubblicata anche sulla piattaforma Timvision. Dall’8 gennaio 2020, invece, è andata un omonimo reboot della serie sul network americano Freeform.

Ricordate Bailey in “Cinque in famiglia”, com’è oggi

Dopo la chiusura della serie, molti degli attori hanno avuto fortuna in campo televisivo e cinematografico: Matthew Fox, ad esempio, è stato uno dei protagonisti di Lost; Neve Campbell ha interpretato molti film tra cui la quadrilogia di Scream; Lacey Chabert ha preso parte al film Mean Girls; mentre Jennifer Love Hewitt è stata la protagonista della serie tv Ghost Whisperer.

Uno dei protagonisti della serie tv – come abbiamo detto – è Bailey Salinger, interpretato da Scott Wolf. Dopo aver interpretato tale ruolo in “Cinque in famiglia”, è noto per aver interpretato il Dr. Jake Hartman in Everwood, Jeremy in The Nine e Chad Decker in V.

Nonostante siano passati 21 anni, le foto odierne pubblicate sui social vi lasceranno a bocca aperta. L’età non sembra pesare su Scott Wolf, che resta un ‘eterno giovane.