Ricordate il tenebroso e ribelle “Michael” di “Roswell”: com’è cambiato e cosa fa oggi Brandan Fehr?

“Roswell” è stata una delle serie televisive più amate del nuovo millennio: ricordate il tenebroso e ribelle “Michael”, com’è cambiato e cosa fa oggi Brendan Fehr?

Era “Michael” in “Roswell”: cosa fa oggi e com’è cambiato l’affascinante Brendan Fehr? (fonte getty)

Tra la fine degli anni novanta e le soglie del duemila il pubblico si appassionò ad una spettacolare nuova serie televisiva. Si trattava di “Roswell”, format incentrato su di un gruppo di adolescenti alieni, giunti sulla terra e poi adottati dagli umani ignari del loro segreto. Poteri soprannaturali, amori impossibili, viaggi nel tempo e molte minacce: questo si ritrovano ad affrontare non solo i tre giovani e potenti alieni, ma anche Liz e Maria, due comuni adolescenti che frequentano la stessa scuola dei giovani. Poco a poco, i nemici si trasformano in alleati, come accade con lo Sceriffo Valenti, fino al dolce/amaro finale. Nei panni di “Michael”, il più impulsivo degli alieni, c’era l’affascinante e talentuoso Brendan Fehr: com’è cambiato e cosa fa oggi?

Cosa fa e com’è oggi Brendan Fehr: era “Michael” in “Roswell”

L’attore originario di New Westminster esordisce nel campo della moda. Il ruolo di Michael nella celebre serie tv lo consacra al successo e gli fa scegliere di dedicarsi all’ambito della recitazione. Prende parte a diversi film per il cinema, come “Final Destination”, “X-Man – L’inizio”, “Guardiani della Galassia”.

In tv continua a recitare in produzioni celebri e apprezzate come “CSI:Miami” con un ruolo ricorrente per circa tre anni. Lo vediamo anche in “Nikita” e “Bones”. Forse non tutti lo sanno, ma Brendan Fehr ha avuto una relazione poi terminata con Majandra Delfino, sua partner e interesse amoroso sul set di Roswell. I due sono rimasti in buoni rapporti, come il resto del cast, come dimostrano gli scatti e i video pubblicati sugli svariati profili Instagram. Siete curiosi di vedere com’è cambiato “Michael” dai tempi di “Roswell”? Ecco uno scatto recente di Brendan Fehr.

Lo riconoscete? Sembra che per l’attore il tempo non sia mai trascorso!