Ricordate la bellissima Sol Santacruz de Il Segreto? Oggi l’attrice è così: resterete senza parole vedendo i suoi scatti. (Fonte Youtube)

Si è conclusa qualche settimana fa l’emozionante avventura de Il Segreto. La soap opera spagnola ha chiuso i battenti per sempre, salutando il pubblico dopo circa dieci anni. Dieci anni in cui è successo davvero di tutto a Puente Viejho, dove sono arrivati tantissimi personaggi super amati. Tra questi c’era anche lei, la bellissima e dolcissima Sol Santacruz. Si tratta della sorella di Severo, che ruberà il cuore al dottor Lucas Moliner.

Ad interpretare il ruolo di Sol è stata Adriana Torrebejano, che ha recitato nella soap nella stagione 6 e 7. Sono passati diversi anni da quando l’abbiamo vista nelle vesti della Santacruz sul piccolo schermo. Siete curiosi di vedere come si mostra oggi l’attrice spagnola? Ebbene, un dettagli vi stupirà!

Era Sol Santacruz nella soap opera Il segreto: ecco l’attrice oggi, dopo diversi anni…il cambio look è notevole!

Quanto abbiamo amato Sol Santacruz ne il Segreto? La dolcissima ma determinata sorella di Severo Santacruz ha rubato il cuore dei telespettatori, anche se, come molti protagonisti della soap spagnola, il suo personaggio è morto tragicamente. A dare il volto a Sol è stata Adriana Torrebejano, che abbiamo visto anche in Tierra de Lobos – L’amore e il coraggio.

Era il 2015 quando è entrata nel cast de Il Segreto, per poi abbandonare la serie l’anno successivo. Siete curiosi di vedere com’è oggi l’attrice? Il suo cambio look non passerà inosservato:

Proprio così! Se a Puente Viejho siamo stati abituati a vederla con i capelli scurissimi, oggi l’attrice originaria di Barcellona ha detto addio al vecchio colore, mostrandosi con una chioma super bionda. Che, dobbiamo dirlo, le sta divinamente!

(Fonte Instagram)

Proprio come la sua Sol Santacruz, Adriana Torrebejano è incantevole! E voi, la preferite nella versione mora o bionda?