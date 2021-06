Ricordate l’affascinante Lee Ryan dei “Blue”? Sono trascorsi ben 16 anni, oggi lo ritroviamo proprio così

È davvero impossibile dimenticare Lee Ryan dei “Blue”, ma com’è diventato oggi? Dopo ben 16 anni, lo ritroviamo proprio così.

Blue, ricordate il giovanissimo Ryan? Com’è oggi. Fonte Foto: Youtube

Proprio recentemente, vi abbiamo parlato di Brian della famosissima band “Backstreet Boys”, ma è davvero impossibile per noi non citare loro. Stiamo parlando proprio dei “Blue”. Entrati a far parte del panorama musicale nel lontano 2001, i cinque giovanissima ragazzi della boyband hanno riscosso un successo davvero impressionante. Ed ancora adesso, nonostante siano passati 16 anni dal loro scioglimento, i cinque cantanti continuano ad essere ricordati con immenso affetto e simpatia da tutti i loro sostenitori.

Tra i cinque membri della boyband, è letteralmente impossibile non ricordare lui: Lee Ryan. Occhi azzurri, voce incantevole e capelli biondi, il giovanissimo cantante ha fatto innamorate milioni e milioni di suoi sostenitori. Sono trascorsi diversi anni, però, dal loro scioglimenti, ma com’è diventato oggi? Siete proprio curiosi di sapere ogni cosa? State tranquilli: ci pensiamo noi! Scopriamo insieme ogni cosa.

Lee Ryan dei “Blue”, lo ricordate? Com’è diventato oggi e cosa fa

Lo ricordiamo in “One Love”, “Bubblin” e tantissimi altri successi musicali, ma com’è cambiato oggi il bel Lee Ryan oggi? Era esattamente il 2005 quando, dopo 4 anni di incredibili record, la famosissima boyband si scioglieva definitivamente. È vero, qualche anno dopo, si sono riuniti ed hanno girato il mondo con le loro voci. Come sono cambiati, però, in tutti questi anni? In particolare, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Lee dei Blue?

Da quanto si apprende, sembrerebbe che, dopo l’addio ai Blue, Lee Ryan abbia continuato a coltivare la sua passione per il canto. Non soltanto, infatti, il cantante britannico ha iniziato la sua carriera da solista, ma proprio recentemente l’abbiamo visto nel videoclip del nuovo singolo di Francesco Monte. Insomma, dopo la famosa boyband, il bel Ryan ha letteralmente cavalcato l’onda del successo.

Siete curiosi, invece, di sapere com’è diventato? Ebbene. Abbiamo spulciato con attenzione il suo profilo Instagram ed abbiamo tratto un’unica conclusione: non è affatto cambiato! Nonostante sia passato tanto tempo e negli anni dei “Blue” Lee Ryan fosse davvero giovanissimo, il cantante è uguale ai suoi esordi musicali. Dateci un po’ un’occhiata da vicino.

Fonte Foto: Instagram

Abbiamo o no ragione?