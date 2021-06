Ricordate l’attrice di Piccolo Grande Amore? Eccola oggi dopo quasi 30 anni: resterete senza parole.

Ricordate l’attrice di Piccolo Grande Amore? Eccola oggi dopo quasi 30 anni: resterete senza parole. (Fonte Youtube)

È stato uno dei film più amati degli anni ’90 e, ancora oggi, quando viene trasmesso non può non essere seguito. Chi non ricorda la iconica scena di Raoul Bova che esce dal mare dopo una super nuotata? Si, parliamo proprio di Piccolo Grande Amore, il film di Carlo Vanzina del 1993, che narra dell’amore impossibile tra una principessa e un barista.

La principessa era Sofia, proveniente dall’immaginario Liechtenhaus, dove era costretta a sposare un nobile come lei. Per sfuggire al suo destino, scappa in Sardegna dove si innamora di Mario, interpretato da Raoul Bova. La protagonista femminile era invece Barbara Snellenburg, che, oggi, ha 45 anni. Curiosi di vedere come è diventata? Ecco alcune foto postate proprio da lei sul suo canale Instagram.

Ricordate l’attrice di Piccolo Grande Amore? Oggi Barbara Snellenburg ha 45 anni ed è meravigliosa

Occhi di ghiaccio e capelli biondi: ha fatto innamorare tutti con la sua bellezza nordica. Compreso Raoul Bova nel film che ha emozionato tutti negli anni 90. Parliamo della bellissima Barbara Snellemburg, che ha interpretato Sofia nel film Piccolo Grande Amore. Sono passati tantissimi anni, curiosi di vedere com’è l’attrice oggi? Bene, resterete di stucco perché sembra che il tempo non sia mai passato per lei. Ecco alcuni scatti postati sul suo canale Instagram:

Eh si, l’attrice olandese è semplicemente incantevole, proprio come quasi 30 anni fa! E i telespettatori più attenti avranno ricordato che Barbara ha vestito i panni anche della vicina di casa di Raimondo Vianello in Casa Vianello: impossibile dimenticare le gag in cui Sandra era gelosa dell’interesse che Raimondo mostrava per l’avvenente vicina.

(Fonte Instagram)

L’attrice, che oggi ha 45 anni, è stata anche protagonista del video di Why Don’t you love me, brano dei The Kolors del 2015.