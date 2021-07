Ricordate l’ex fidanzata di Costantino Vitagliano? Oggi ha 40 anni, com’è cambiata, resterete di stucco

Ricordate l’ex fidanzata di Costantino Vitagliano? Oggi ha 40 anni, ecco come si mostra a distanza di tempo.

Ricordate l’ex fidanzata di Costantino Vitagliano? Sono passati tanti anni, ecco com’è oggi (fonte youtube)

Uomini e donne è un programma che da anni riscontra un tale successo, tanto da essere sicuramente tra i più guardati del pomeriggio. Alla conduzione troviamo la bellissima Maria De Filippi, seduta sulle famose scale. Sempre pronta a dire la sua e sempre pronta ad aiutare, non si tira mai indietro. La trasmissione ha avuto il suo debutto nel 1996, e quindi, da allora, sono stati davvero tantissimi i tronisti e le troniste scelte che hanno fatto la storia del programma. Ovviamente, non sono mancati i ragazzi e le ragazze, arrivati in studio per corteggiare.

Nella foto che vi abbiamo mostrato in alto è presente Alessandra Pierelli, la ricordate? E’ stata la corteggiatrice scelta da Costantino Vitagliano, uno dei primi tronisti. Correva l’anno 2003, quando Alessandra è arrivata ad Uomini e donne. Adesso, sono trascorsi circa 18 anni da allora, come sarà cambiata l’ex corteggiatrice?

Ricordate l’ex fidanzata di Costantino Vitagliano? Sono passati tantissimi anni, si mostra così

Ricordate Alessandra Pierelli? E’ stata una corteggiatrice di Uomini e donne. All’interno del programma ci arrivò per corteggiare il tronista Costantino Vitagliano. E’ stato sicuramente uno dei troni che ha fatto la storia della trasmissione, dobbiamo ammetterlo! Impossibile dimenticare quel percorso, bellissimo e pieno di emozioni.

Alla fine, la scelta di Vitagliano fu proprio Alessandra. Purtroppo, come è ben noto, la storia d’amore non è durata molto, e si è conclusa, tra il dispiacere dei fan. Da allora, sono passati tantissimi anni, e quindi, ci chiediamo, come sarà cambiata Alessandra Pierelli? Certo, se, ovviamente, il cambiamento c’è stato.

Avete visto la foto? Cosa ne pensate? Oggi, Alessandra ha circa 40 anni, ed è ancora bellissima, non trovate? Alcuni cambiamenti ci sono stati, ma la bellezza è sempre la stessa. Oggi, la Pierelli è sposata con Filippi Baldassari ed è mamma di due bellissimi bambini.