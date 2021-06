ricordate-l’ex-gieffina-in-foto?-oggi-ha-cambiato-vita:-come-la-vediamo

Chi ricordate voi tra i partecipanti delle scorse edizioni del Grande Fratello? Scoprite cosa fa oggi questa concorrente ai tempi giovanissima.

Ogni edizione del Grande Fratello lascia nella memoria di tutti noi dei personaggi iconici. È il caso del compianto Pietro Taricone per quanto riguarda la primissima edizione andata in onda nel 2000. Ma ci sono tanti altri nomi.

Grande Fratello la casa Foto dal web

E poi ci sono quei concorrenti che non finiscono sulla bocca di tutti, ma che sono ugualmente capaci di suscitare sorpresa dopo che, ad anni di distanza, torniamo a sentire il loro nome.

Tra questi c’è pure una allora giovanissima gieffina, che partecipò alla quarta edizione del Grande Fratello, nel 2004.

Di lei sappiamo che all’epoca aveva 19 anni e che entrò all’interno del programma non da sola, bensì assieme al padre, con il quale aveva un rapporto particolare, contraddistinto da una bella vicinanza così come da duri scontri generazionali.

E questa ragazza affermò di essere fidanzata allora con un uomo di parecchi anni più grande di lei. Ricordate il suo nome?

Chi è questa ex concorrente che fece molto parlare di sé

Stiamo parlando di Ilaria Turi, che in quella edizione del Grande Fratello prese parte assieme al papà, Domenico.

Foto dal web

Cosa fa oggi Ilaria? Da quel che sappiamo, pare che abbia lavorato ad Antenna Sud, emittente televisiva pugliese, dove aveva curato dei contenuti di intrattenimento e di vario genere, parlando poi in particolare di moda, cultura ed informazione.

Ha anche scritto un libro dal titolo “Il mio Grande Fratello”, all’interno del quale descrisse le sensazioni provate nella sua esperienza all’interno del reality.

Lei rimase nel programma per 50 giorni prima di uscire. Ma poco più di un mese e mezzo risultarono sufficienti per far maturare in lei una esperienza particolare e significativa.

Oggi risulta che Ilaria Turi sia sposata con un certo Angelo. Vive a Roma assieme a marito e due figli e lavora in una agenzia che è attiva nel settore della comunicazione digitale e del marketing.