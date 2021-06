Ricordate Matt Brody in Baywatch? Era il guardaspiaggia muscoloso ed affascinante della serie tv dalla terza alla sesta stagione: ecco com’è oggi!

Ricordate Matt di Baywatch? Resterete di stucco non appena vedrete una sua foto oggi: qui era al fianco di Pamela Anderson, ecco com’è diventato oggi

Baywatch è la serie televisiva molto popolare andata in onda fino al 2003. Ispirata al lavoro dei Los Angeles County Lifeguards, gli episodi riguardano storie di salvataggio, argomenti sociali e la vita dei guardaspiaggia di Baywatch. Tra i protagonisti di diverse stagioni c’era anche lui Matt Brody: bagnino atletico, muscoloso ed affascinante, sempre pronto a salvare chi si trova in pericolo. Dopo il successo della serie dove ha recitato dalla terza alla sesta stagione, abbiamo visto lo stesso attore in tanti altri film. Ma siete curiosi inoltre di conoscere com’è diventato oggi?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Ricordate Matt Brody in Baywatch? Ecco com’è oggi, resterete di stucco

L’attore che interpreta Matt Brody in Baywatch è David Charvet, nato a Lione nel 1972. Dopo un’infanzia difficile, si è fatto conoscere come modello in America e nel 1992 entrò a far parte del cast di Baywatch. E’ la serie tv che gli ha dato il successo: ha recitato al fianco di Pamela Anderson dalla terza alla sesta stagione.

Leggi anche Tra le più belle protagoniste di Baywatch: Erika oggi ha 52 anni ed è così

David in seguito è stato scelto per il cast di Melrose Place, ha recitato inoltre in ‘The Perfect Teacher’, ‘Prisoners of the Sun’. Il celebre attore si è lanciato anche nel mondo della musica: ha pubblicato tre album che hanno avuto grande successo! Oggi Matt ha 49 anni, è sposato con l’attrice Brooke Burke ed è papà di due figli. Curiosi di vederlo in foto, oggi?

Nonostante i segni del tempo è rimasto sempre quell’uomo affascinante e dai lineamenti perfetti conosciuto in Baywatch!