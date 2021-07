Ricordate “Matt” di “Settimo Cielo”: com’è diventato oggi Barry Watson, lo riconoscete?

Era il dolce e maturo “Matt” in “Settimo Cielo”, primo figlio del reverendo Camden e della moglie Annie: com’è diventato oggi Barry Watson, lo riconoscete?

Era “Matt” di “Settimo Cielo”: com’è oggi Barry Watson (fonte getty)

“Settimo Cielo” è stato un vero e proprio cult e ancora oggi questa splendida serie resta nel cuore del pubblico. Le storie dei membri della famiglia Camden e dei loro amici e conoscenti ci hanno fatto compagnia per diversi anni. Dei vari figli del reverendo e della moglie Annie, “Matt” era il primogenito: un giovane maturo, dolce e sensibile, sempre pronto a dare una mano ai fratelli più piccoli. Matt decide di studiare medicina e così conosce Sarah che poi diventerà sua moglie e la madre dei suoi figli. Nei panni dell’affascinante primogenito c’era il talentuoso Barry Watson: com’è diventato oggi? Scopriamolo insieme!

Era “Matt” in “Settimo Cielo”: com’è diventato oggi Barry Watson

Originario di Traverse City, l’attore ha iniziato la sua carriera nelle vesti di modello. Il suo primo approccio alla tv arriva con la soap “I giorni della nostra vita”. Prende parte anche con un piccolo ruolo a “Malibu Shores”. A consacrarlo alla fama sarà però senza dubbio il ruolo di “Matt” in “Settimo Cielo”. Lo abbiamo poi ammirato in “Samantha chi?”, “Gossip Girl”, “Hart of Dixie”.

Barry Watson ha lavorato anche al cinema. Lo abbiamo visto in un cameo in cui ha impersonato se stesso in “Ocean’s Eleven”, poi come protagonista di “Boogeyman – L’uomo nero”. Ha preso parte anche a “Un viaggio a quattro zampe”. Seguitissimo sui social, vanta un profilo Instagram da oltre ottantamila follower. Se siete curiosi di vedere com’è cambiato l’attore dai tempi di “Settimo Cielo” allora questo scatto vi farà impazzire. Si tratta di una foto pubblicata proprio da Barry Watson tramite i social: riuscite a riconoscerlo?

Sempre ricco di fascino, secondo quanto si apprende dal web l’attore sarebbe entrato a far parte del cast di “Naomi”, nuova serie tv tratta dall’omonimo fumetto.