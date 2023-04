Ricorso respinto. Miele vince con Giardino, Tallini e Sfrecola

È stata confermata dal Consiglio di Stato la nomina di Tommaso Miele come presidente aggiunto della Corte dei Conti, una notizia che ha destato grande interesse tra gli addetti ai lavori e il pubblico in generale. Il Consiglio di Stato, infatti, ha respinto l’appello presentato da Luciano Calamaro, ex presidente di sezione della Corte dei Conti, che contestava la nomina di Miele. La decisione, presa dalla settima sezione di Palazzo Spada, è stata accolta con grande soddisfazione dalla maggioranza degli osservatori.

La nomina di Miele, avvenuta nel gennaio 2022, è stata oggetto di molte discussioni, sia all’interno della magistratura contabile che tra i cittadini comuni, vista la sua rilevanza istituzionale. Calamaro, infatti, aveva sollevato diverse obiezioni sulla legittimità della nomina, ma queste sono state giudicate infondate sia dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che dal Consiglio di Stato.

Secondo la sentenza emessa dai giudici del Consiglio di Stato, la nomina di Miele è stata disposta sulla base del colloquio individuale dei candidati al posto di funzione, della successiva illustrazione delle funzioni svolte da ciascuno di essi, con specificazione della relativa prevalenza nelle diverse aree della magistratura contabile, seguita poi dalla votazione. Miele, difeso in giudizio dagli avvocati Edoardo Giardino, Valerio Tallini e Salvatore Sfrecola, ha ottenuto 8 punti contro 1 punto ottenuto dal ricorrente.

La nomina di Miele rappresenta una grande vittoria per il sistema giudiziario italiano, in quanto egli è noto per la sua professionalità e competenza. La sua nomina è stata accolta con grande entusiasmo da tutti coloro che lo conoscono, sia come giudice che come persona. La sua esperienza e la sua conoscenza della magistratura contabile italiana saranno senza dubbio di grande valore per la Corte dei Conti.

Inoltre, il fatto che la sua nomina sia stata confermata dal Consiglio di Stato rappresenta una conferma della sua integrità e della sua capacità professionale. Miele, infatti, è considerato uno dei migliori giudici della magistratura contabile italiana, e la sua nomina a presidente aggiunto della Corte dei Conti rappresenta una grande opportunità per migliorare il funzionamento della giustizia contabile nel nostro Paese.

Infine, l’approvazione della nomina di Miele rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la corruzione e la cattiva gestione dei fondi pubblici. La Corte dei Conti, infatti, ha il compito di controllare l’utilizzo dei fondi pubblici e di garantire la trasparenza nell’operato delle amministrazioni pubbliche. Con la nomina di Miele, la Corte dei Conti potrà svolgere il suo lavoro con ancora maggiore efficienza ed efficacia, contribuendo così a garantire un uso corretto e trasparente dei fondi pubblic