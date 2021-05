Rifkin’s Festival trova nelle immagini quello che Woody Allen non ha più nelle parole

Nel nuovo film, ambientato a San Sebastian, Allen mette nelle immagini l’impegno che solitamente mette nei dialoghi

C‘è qualcosa nelle città europee che non c’è a Londra e soprattutto che non c’è a Manhattan. I film che Woody Allen viene a girare in Europa (l’Europa continentale) come Vicky Christina Barcelona, To Rome With Love e Midnight in Paris hanno sempre al centro qualcuno che si muove lungo una città, sono storie di strada e non di interni, in cui si sogna, si viaggia con la mente o nei ricordi (come faceva Alec Baldwin a Roma) o nel tempo (come faceva Owen Wilson a Parigi) o ancora nei film come fa il Rifkin di Rifkin’s Festival.

Il nuovo film di Woody Allen è la storia di un professore di cinema che segue la moglie al festival di San Sebastian, in Spagna. Lei è ufficio stampa di un pomposo regista francese emergente (interpretato da Louis Garrel) che ha in progetto un film che risolverà il conflitto arabo-palestinese e intanto ne presenta un altro sempre pretenzioso. Lui, Rifkin, è innamorato del cinema che ama Woody Allen stesso e nelle sue giornate da solo, in giro per questa città animata da un festival, incontra un medico di cui si innamora. La dottoressa cura i suoi mali psicosomatici e lui cerca di scoprire di più su di lei. Di notte però ha incubi a tema cinematografico.

Quarto potere, Il settimo sigillo, Otto e mezzo, L’angelo sterminatore, Persona e tutti gli altri grandi film degli anni ‘60 sono il setting di quei sogni in cui Rifkin rielabora quel che gli accade di giorno. Sembra infatti che sua moglie lo stia tradendo proprio con quel pomposo regista francese. È insomma una trama esile come spesso capita quando Allen ha voglia di far commedia senza troppi complimenti, solo che stavolta l’aria è quella dell’eccessivo svago da cui il film non trae vantaggio. Anzi.

Se infatti storicamente per Woody Allen riciclare i propri temi e le proprie situazioni ricorrenti (l’analisi, i mali psicosomatici, la paura di morire, la difficoltà a mantenere relazioni…) era un dettaglio di stile, una maniera di rinforzare di film in film una visione di mondo, espandendola invece che riproponendola e basta, in questo film suona come fan service. Quello che prima confermava agli spettatori affezionati il piacere della buona scrittura, parlando una lingua comune, qui diventa pigrizia intellettuale.

In Rifkin’s Festival l’impressione è che i soliti allenismi stavolta non servano a molto, non aggiungano, non allarghino non siano usati per affrontare qualcosa, ma siano lì perché hanno sempre funzionato e sono sempre piaciuti. È il lato oscuro del piacere dei film di Woody Allen quel godimento medioborghese e mediointellettuale dato dal riconoscere Zelda Fitzgerald in Midnight in Paris, la soddisfazione mainstream per qualcosa che persuade e convince lo spettatore di essere di fronte ad un’opera sofisticata ma senza che ci sia impegno reale.

Per fortuna c’è la parte visiva! Rifkin’s Festival è con le immagini che parla più che con le parole. E lo fa con una forza incredibile che gli viene dai colori e dall’uso delle location. Di nuovo in coppia con il direttore della fotografia Vittorio Storaro, Woody Allen è capace di raccontare in un film un’intera città, cioè San Sebastian. Sappiamo che con il suo cinema ha contribuito all’immagine che New York ha maturato nei decenni di centro culturale e sofisticato. Alcuni scorci e alcuni luoghi hanno appiccato a sé un certo immaginario perché lui l’ha fondato. Un trattamento non diverso è riservato a San Sebastian, colta benissimo tra interni ed esterni, ristoranti con vista e stradine anonime. È facile dire che questo è cinema-cartolina, che è pubblicità pagata dalla film commission locale (che poi è anche vero, perché i soldi da lì vengono), più difficile è notare la differenza tra chi usa le immagini per vendere e chi le usa stabilire un rapporto tra personaggi e paesaggi. Chi, in quello che filma legge qualcosa e sa comunicarlo.

In Rifkin’s Festival è proprio il fatto di camminare per San Sebastian che scatena un cambiamento nel protagonista. E se nei film di Woody Allen cambiare è sempre un problema, una procedura che porta terribili sofferenze e non va quasi mai bene, nei suoi film europei avviene il contrario: cambiare è una gioia, una scoperta e un’occasione per ritrovare un sentimentalismo e un contatto con le emozioni primarie che è alimentato dal consumo culturale. Quadri, architettura, film, concerti, tutto fa da propellente per la rinascita personale di Rifkin (interpretato da Wallace Shawn, indimenticabile Vizzini di La storia fantastica).

Ironicamente tutte situazioni che la pandemia ha reso un ricordo del passato ma che il film rimette in scena con una partecipazione così vitale da risvegliare subito il ricordo di cosa fosse quella che solo poco più di un anno fa chiamavamo “una vivace vita intellettuale”. Woody Allen, con tutto il suo pessimismo, ha in realtà sempre sognato una vita sofisticata che non esiste, una che mescola, amori, sesso, letture, film e una città bellissima. In Rifkin’s Festival quella vita è ancora possibile, non più a New York ma in vacanza e durante un festival di cinema.