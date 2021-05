riflessi-di-design-in-movimento

Che la differenza la faccia una somma di dettagli, non è certo una novità. Che la forma da sola non basti, che abbia bisogno di essere accompagnata da una funzione, è storia vecchia. Anzi, rappresenta uno dei capisaldi del design. A entrambe queste leggi, a queste consuetudini dello stile, ubbidisce «Stealth», un oggetto che la bellezza, il fascino della misura, del quasi invisibile, lo stringe nel nome e lo realizza nel modo d’uso.

Ducati V4

Si tratta di un accessorio per moto sportive, uno specchietto retrovisore versatile, camaleontico: è formato da una parte fissa, montata sulla carena e realizzata ad hoc per alcuni tra i migliori bolidi in circolazione; di una mobile, che al suo interno custodisce un vetro convesso, in grado di garantire una visibilità più ampia. Da aperto, riflette i dettagli dell’asfalto, gli elementi a scorrimento rapido della pista, i tentativi di sorpasso. Ruotandolo, si trasforma in un’appendice aerodinamica, che aiuta a tagliare meglio il vento. Ad andare più forte. Inoltre, è due volte virtuoso: quando il rider si trova in posizione di guida sportiva, assicura caratteristiche ergonomiche e mantiene inalterata la protezione del cupolino.

“Stealth”, Rizoma

L’intuizione è diventato un brevetto di Rizoma, brand dalla storia ventennale specializzato nell’inventare componenti e accessori su misura per le moto. Il quesito principale è come si faccia a tenere il design come faro in un ambito in cui l’utile sopravanza il gradevole, in cui vige un’imprescindibilità in termini di sicurezza e prestazioni: «La risposta sta nel riuscire a cambiare prospettiva, dove la creatività diventa fondamentale nel processo di design. Di fatto, è l’idea a essere vincente in Stealth. Volevamo creare un nuovo specchio retrovisore che fosse il più possibile allineato ai nostri valori di stile: minimal, essenziale e al contempo audace. Non potendo annullare del tutto il suo specchio, gli abbiamo dato una nuova funzionalità», spiega ad AD Italia Fabrizio Rigolio, CEO di Rizoma.

BMW

Disponibile in tre tonalità, black, silver e thunder grey, Stealth è realizzato in alluminio ricavato dal pieno, mentre la lavorazione gli conferisce una texture con laserature a contrasto. Stealth piace e ha saputo uscire fuori dai suoi classici territori: si è ha aggiudicato un Red Dot Design Award sia nella categoria di riferimento, gli accessori automotive, sia nella più sontuosa, quella Best of the Best 2021, che va al meglio tra tutti i concorrenti in gara. Per Rizoma è una conferma della sua eccellenza. Di come l’avanguardia, pilotata dall’ingegneria e dalle giuste ispirazioni, possa spingersi sempre oltre. «Noi crediamo», aggiunge Rigolio, «nell’incontro tra macchina e uomo, così l’universo si amplifica e le possibilità diventano infinite. Il design è il nostro punto di partenza per creare qualcosa di differente. La nostra coerenza valoriale nel farlo non ci pone limiti di applicazione».