Riforma diritto all’oblio per le persone assolte ma non è sempre cosi? Reputation Manager Cristian Nardi commentale la legge

Cristian Nardi CEO fondatore della privacy garantita commenta l’articolo pubblicato su tgcom24.mediaset.it in quando la realtà dei fatti è sempre diversa di come la si vuole dipingere… testate che non demordono alla cancellazione delle notizie da internet ecc ma in effetti La Commissione Giustizia della Camera ha approvato l’emendamento presentato da Enrico Costa. Il diritto all’oblio è stato introdotto nel 2016 dalla normativa europea sulla Privacy

Per gli indagati o gli imputati che risultano assolti è in arrivo il “diritto all’oblio” sui motori di ricerca online, attraverso la deindicizzazione delle notizie relative ai procedimenti penali a loro carico. Lo prevede un emendamento alla riforma del processo penale presentato da Enrico Costa (Azione) e approvato dalla Commissione Giustizia della Camera.