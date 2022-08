Rigatoni alla Giancaleone, il piatto tradizionale calabrese che si prepara in pochissimi minuti ed è super cremoso. vediamo questo piatto super veloce che si prepara nella provincia di Cosenza. Super buono e cremoso ha la fortuna di essere pronto in poco tempo e con ingredienti. Vediamo quindi come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti dei rigatoni alla Giancaleone

400 g Rigatoni

300 g Pancetta

200 g Panna

250 g Scamorza affumicata

300 g Polpa di pomodoro

Sale

Olio di oliva

Preparazione

Ci vorranno veramente pochi minuti per preparare questo super piatto saporitissimo. Prendiamo una pentola e riempiamola d’acqua: aspettiamo che raggiunga il bollore, caliamo la pasta e aggiungiamo il sale. Mentre l’acqua bolle e la pasta si cuocere prepariamo il condimento.

Tagliamo la pancetta a cubetti. Facciamo la stessa cosa con la scamorza affumicata. Ora prendiamo una padella e facciamo un giro d’olio ( non tantissimo). Quando l’olio sarà caldo facciamo rosolare la pancetta a fuoco lento. La pancetta dovrà risultare croccante e il grasso dovrà sudare. Una volta che la pancetta sarà croccante aggiungiamo la polpa di pomodoro. Regoliamo di sale. Lasciamo che cuocia per circa 15/20 minuti.

Una volta che il sugo sarà asciutto aggiungiamo la panna da cucina e mescoliamo. Facciamo cuocere per 5 0 6 minuti a fuoco lento. Spegniamo la fiamma e aggiungiamo la scamorza. Il formaggio dovrà sciogliersi, quindi mescolate bene. Se la scamorza sarà troppo fredda non si scioglierà del tutto, quindi aiutatevi accendendo la fiamma in maniera lenta.

Adesso facciamo cuocere la pasta. Con il condimento caldo scoliamo la pasta e calatela nel sugo ( a fiamma accesa). Mescoliamo bene dal basso verso l’alto e facciamo ben amalgamare il tutto. Non vi resta che impiattare i Rigatoni alla Giancaleone e gustarveli, magari con una spolverata di formaggio grattugiato! Continua a leggere i nostri primi piatti

