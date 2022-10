rigatoni-alla-lupara:-la-ricetta-tradizionale-calabrese-per-un-sugo-di-pomodoro-vellutato-e-goloso

Il primo piatto che vi presento con questa ricetta sono i Rigatoni alla lupara. La loro storia ha radici profonde nelle terre calabresi, precisamente sulla costa jonica. Si tratta di una ricetta inventata più di 25 anni da una donna, Vittoria, e la sua famiglia nella cucina della Bussola di Sant’ Andrea Apostolo dello Jonio. Da quel momento è diventato il piatto tipico della zona avendo tutti i sapori e i profumi della Calabria.

La mia ricetta prevede i rigatoni ma quella originaria prevede le trofie, tipiche della Calabria. Ognuno, però, nel corso del tempo, ha utilizzato vari tipi di pasta, in particolare quella lunga. La preparazione di questo piatto tipico calabrese non richiede grosse difficoltà, anzi. Di per sé, però, è un piatto molto sostanzioso e ‘strong’ grazie all’uso del peperoncino.

Gli ingredienti che vi lascio di seguito sono per circa 4 persone.

400 gr. di rigatoni (o qualsiasi altro tipo di pasta)

200 gr. di soppressata

200 ml di panna da cucina

2 noci di burro

1 barattolo da 800 gr. di pomodoro

parmigiano grattugiato

Sale, peperoncino fresco q.b.

Al via con la preparazione dei rigatoni alla lupara!

Per prima cosa, bisogna tagliare la soppressata a listarelle e mettetele in una pentola antiaderente per farla rosolare col burro. State ben attenti a non farla indurirla troppo, deve restare comunque morbida. Successivamente, aggiungere il pomodoro e far cuocere per almeno dieci minuti fino a cottura del pomodoro. Una volta cotto, aggiungere la panna e mescolare fino a far diventare una crema rosa. Nel mentre cuocere la pasta.

Una volta che i rigatoni sono pronti, scolarli e versarli nella padella per far amalgamare con la crema precedentemente preparata. Spolverare con del parmigiano grattugiato in abbondanza e aggiungere il peperoncino. Infine servire con un'altra spolverata di parmigiano in superficie. Buon appetito!

