Rigatoni alla Rossini: Altro che ragù di carne, quello ai funghi è più buono che c’è. Ecco come si prepara

Procedimento

In una pentola capiente mettere 50 g di burro, 50 g di parmigiano, 200 g di brodo, i funghi secchi ammollati e strizzati, 25 g di tartufo tritato, prosciutto tritato, un pizzico di spezie, un mazzetto di erbe, il pomodoro a pezzi, 100 g di panna e 150 g di Champagne. Cuocere il tutto per almeno 1 ora, a fuoco lento, fino ad ottenere una salsa liquida. Dopo setacciare il tutto, condire col sale e tenerla in caldo. Addensare con un cucchiaino di fecola sciolta in un po’ di panna.

Nel mentre fate cuocere i rigatoni nel brodo precedentemente preparato aggiungendo 100 g di panna e 2 scorze di arancia amara. Scolateli al dente e conditeli con la salsa. In una pirofila o un tegame distribuite i rigatoni a strati alternati con parmigiano, gruyère e burro. In superficie adornate con formaggi, burro e pangrattato e infornate a 180 °C per 15 minuti. Infine, sfornate e servite il piatto con il resto del tartufo tagliato molto sottile.