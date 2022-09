Rigatoni alla toranese, si preparano con due ingredienti: per improvvise voglie di pasta. Questa volta ci catapultiamo in un comune in provincia di Cosenza, Torano Calabro per preparare i rigatoni alla toranese. Semplicissimi, dato che questa cucina è povera di ingredienti, ma ricchissima di sapore, come tutta la cucina del Sud Italia. Buona e genuina, anche questa pasta ha una caratteristica principale, la facilità di preparazione, anche se, ovviamente, vi vuole un po’ di amore e cura. Andiamo a vedere quindi come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti dei rigatoni alla toranese

400 gr di pasta ( rigatoni, penne o quello che volete, basta che sia corta)

100 gr di lardo ( può essere di colonnata, ma anche di altro genere. Potere anche prendere del guanciale)

cipolle di Tropea ( quelle più dolci)

pecorino

sale

pepe

Preparazione dei rigatoni

Una ricetta davvero semplice che non ha bisogno di molti passaggi. Prendiamo una pentola piena d’acqua e mettiamola sul fuoco. Mentre la nostra acqua raggiunge le “bolle” ( la temperatura giusta per calare la pasta), prendiamo una padella e aggiungiamo il lardo e facciamo “sudare” a fiamma bassa ( dovrà rilasciare tutto il grasso), aggiungiamo quindi la cipolla in maniera molto sottile e facciamo andare.

Ci vorrà un po’ di tempo, l’importante è non mettere la padella sul fornello grande. Mettete la padella su quello medio; ci vuole qualche minuto in più, ma il risultato è assicurato.

Quando l’acqua ha raggiunto la temperatura giusta calate la pasta e salate: scolate la pasta e buttatela nella padella con un mestolo d’acqua di cottura. Mescolate con delicatezza e alla fine, a fiamma spenta una manciata generosa di pecorino. Saltate la pasta e servite con una spolverata di pepe macinato fresco. Buon appetito.

