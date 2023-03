In Italia ci piace festeggiare, anche se sono ricorrenze che riguardano altri Paesi e tradizione, a noi comunque fa piacere onorarle. In questo, dopo Halloween, c’è la Festa di San Patrizio. Una festa prettamente Irlandese, vero, ma in tanti pub c’è questa usanza, ormai, di colorare tutto di verde, compresa la birra ( anche se […]

Rigatoni di San Patrizio, super cremosi anche senza la panna. Cosa si aggiunge alla verdure per farli buonissimi scritto su Più Ricette da Redazione.

Vittorio Rienzo