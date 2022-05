Rigatoni integrali con cime di rapa: un piatto healty ma gustoso e saziante. L’alternativa alle orecchiette.

Oggi, per la rubrica ‘healthy’, vi lascio la ricetta dei rigatoni integrali con le cime di rapa. Si, è una valida alternativa alle orecchiette in quanto tendono a saziare di più. Un ingrediente fondamentale è sempre lui: il parmigiano grattugiato.

Le orecchiette alle cime di rapa è un piatto tipico pugliese. Ognuno, però, aggiunge un ingrediente a suo piacimento per sopperire ai propri desideri culinari. Per chi, come me, segue un regime alimentare sano ma, vuole mangiare un piatto gustoso e saziante, questa è una valida alternativa al famoso piatto pugliese.

La ricetta seguente consta di pochissimi ingredienti ma fondamentali. Ciò permette di preparare il piatto in maniera facile e veloce per un risultato stupefacente! La ricetta fa riferimento ad una singola porzione di 80 gr di rigatoni.

80 gr di rigatoni integrali

sale qb

parmigiano grattugiato q.b

15 gr di olio extravergine di oliva

un po’ di aglio ( se si preferisce)

100 gr di cime di rapa

Preparazione: Lessare in abbondante acqua leggermente salata le cime di rapa. In un pentolino a parte cuocere i rigatoni. In una pentola mettere un goccio di olio con un po’ d’aglio e far rosolare le cime precedentemente lessate. Una volta insaporite, versare nella stessa padella i rigatoni cotti e amalgamarli con il restante olio extravergine d’oliva. Infine spolverare con pepe e parmigiano.

Buon appetito! State sicuri che mangerete un piatto di pasta ottimo e senza sentirvi in colpa per le famose calorie.

