I rigatoni integrali con salsiccia e broccoli baresi, sono un primo piatto gustoso e indicato per un pranzo in famiglia, potete sostituire i broccoli anche le zucchine, oppure con altra verdura di vostro gradimento, così come potete variare il formato di pasta. Adesso vediamo come realizzare questo gustoso primo piatto.

Rigatoni integrali con salsiccia e broccoli baresi

Ingredienti:

180 gr di rigatoni integrali

2 salsicce

Broccoli baresi

Sedano

Cipolla

Carota

Olio evo

Sale

Pecorino romano

Procedimento:

Per procedere alla preparazione dei rigatoni integrali con salsiccia e broccoli baresi, iniziate a pulire e lavare i broccoletti baresi, scaldate in acqua leggermente salata.

Nel frattempo mettete l’olio evo in una capiente padella, tritate il sedano, la carota e la cipolla, e unitelo all’olio evo, fate soffriggere per un paio di minuti.

Eliminate la pelle dalle salsicce, sgranatele e unitele al soffritto, mescolate e continuate la cottura per un paio di minuti.

Colate i broccoli baresi direttamente nella padella, unite un poco d’acqua di cottura, regolate di sale e fate amalgamare il tutto.

Cuocete la pasta al dente, magari nella stessa acqua dove avete lessato i broccoli baresi, colateli al dente direttamente nella padella, spadellate per un minuto, se occorre aggiungete un poco d’acqua di cottura.

Unite il pecorino romano, mantecate il tutto impiattate e servite subito

L’articolo Rigatoni integrali con salsiccia e broccoli baresi, ecco come dargli più sapore: aggiungete questo mix proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.