Rihanna enceinte : coup de tonnerre pour la chanteuse, le père de son enfant A$AP Rocky arrêté

A Hollywood, c’est un véritable coup de tonnerre. Ce mercredi 20 avril, A$AP Rocky a été arrêté par la police à l’aéroport de Los Angeles, selon plusieurs sources citées par NBC News. Le compagnon de Rihanna arrivait dans un jet privé de la Barbade, où il était en vacances avec la future maman, lorsqu’il a été interpellé par les forces de l’ordre épaulées par l’équipe d’enquêtes sur la sécurité intérieure de l’immigration et des douanes. Le rappeur avait fait l’objet d’une enquête par les services de police de Los Angeles pour une fusillade qui s’est déroulée le 6 novembre dernier dans la cité des Anges. La victime, qui a survécu, avait affirmé à la police qu’A$AP Rocky s’était approché de lui avec une arme de poing. Selon elle, le père du futur enfant de Rihanna lui avait tiré dessus à plusieurs reprises.

L’avocat du rappeur, Alan Jackson, a confirmé que son client avait été arrêté. NBC News précise que cette fusillade n’avait pas été rapportée par les médias jusqu’aujourd’hui. Pour Rihanna en tout cas, cette arrestation est un nouveau coup dur. Enceinte de son premier enfant, la chanteuse doit déjà faire face à de nombreuses rumeurs de tromperie. “Rihanna a rompu avec lui après l’avoir surpris en train de la tromper avec la créatrice de chaussures Amina Muaddi”, affirmait sur Twitter le journaliste de mode Louis Pisano. Un message rapidement démenti par les proches des futurs parents, qui assuraient qu’ils profitaient simplement de vacances à la Barbade avant d’accueillir leur premier enfant dans les prochaines semaines.

Rihanna : était-elle sur place lors de l’arrestation d’A$AP Rocky ?

La supposée maîtresse d’A$AP Rocky était également sortie du silence pour s’ériger contre ce mensonge “infondé”, et “répandu sur les réseaux sociaux”. Elle décrivait alors cette rumeur comme un “faux commérage fabriqué avec une intention malveillante”. “Je dois parler, car cela n’est pas seulement dirigé vers moi, mais c’est lié aux personnes pour lesquelles j’ai beaucoup de respect et d’affection, continuait Amina Muaddi dans un communiqué. Rihanna continue de vivre sa vie sereine de femme enceinte la mieux habillée et moi, je retourne à mes affaires.” On ne sait pour le moment pas si Rihanna était présente à l’aéroport pendant l’arrestation de son compagnon. Des nouvelles et plus amples informations devraient être dévoilées prochainement.

