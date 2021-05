rilascio-accidentale-di-documenti:-controllo-mentale-remoto-collegato-alla-mappatura-del-cervello-di-darpa.

Potresti aver sentito parlare della famosa iniziativa Brain Mapping del governo degli Stati Uniti / Pentagono / Darpa. È stato ampiamente pubblicizzato come una versione del progetto Human Genome, inteso a portare innumerevoli benefici per la salute. Ovviamente è solo propaganda, non c’è niente di buono o che possa anche lontanamente apportare benefici per l’umanità.

Nel 2018, un giornalista statunitense ha presentato una domanda FOIA riguardante Antifa / BLM e ha ricevuto un bonus a sorpresa, che è diventato semi-virale e presto svanito.

Lo stiamo analizzando a fondo alla luce delle ultime rivelazioni riguardanti DARPA, The Brain Initiative e altre. Se sei nuovo su questo sito, ti raccomando di usare il motore di ricerca per trovare i nostri articoli su DARPA , biohacking e tecnologia mRNA .

Ed ecco l’articolo originale del 2018, che alla luce dei nuovi eventi assume molto più senso e merita tutta la nostra attenzione.

Scritto da Curtis Waltman per Muckrock Magazine, 18 aprile 2018

Come parte di una richiesta di record sui gruppi antifa e suprematisti bianchi, WSFC rilascia inavvertitamente il file: “effetti EM sul corpo umano.zip”

Quando invii migliaia di richieste FOIA, sei destinato a ricevere risposte molto strane di volta in volta. Di recente, noi di MuckRock abbiamo avuto uno dei nostri risultati più bizzarri finora: il rilascio accidentale di registrazioni del Washington State Fusion Center sugli effetti del controllo mentale a distanza. Come parte del mio progetto in corso che esamina le indagini sull’Antifa e vari gruppi della supremazia bianca , ho presentato una richiesta alla WSFC . Ho ricevuto molti documenti standard in risposta, tra cui e-mail, briefing di intelligence e bollettini, ripubblicazioni da altri centri – e poi c’era un file intitolato “Effetti EM sul corpo umano.zip”.

Hmmm. Cosa potrebbe essere? Cosa significa EM e cosa sta facendo al corpo umano? Quindi l’ho aperto e ho dato un’occhiata:

Quando l’ho visto per la prima volta su Internet non ne sono rimasto molto colpito, sembravo orfano. Ora hai il contesto.

Diavolo sì, amico.

EM sta per elettromagnetico. Quelle che stai guardando qui sono armi “psicoelettroniche” che presumibilmente usano l’elettromagnetismo per fare un’ampia varietà di cose orribili alle persone, come leggere o scrivere nella tua mente, causare dolore intenso, “rigor mortis” o più atroce di tutti , prurito. Ora, per essere chiari, la presenza di questi documenti (che non sono stati creati dal centro di fusione e non sono documenti governativi) non dovrebbe essere vista come una prova che il DHS possieda questi dispositivi, o addirittura che tali dispositivi esistano effettivamente. Il che è un po’ un peccato perché “l’udito a microonde” è una linea piuttosto interessante di technobabble da dire ad alta voce.

Sai cosa è ancora più interessante? “Mappatura cerebrale remota”. È follemente bello da dire. Vai avanti. Dillo. A distanza. Cervello. Mappatura.

Basta controllare anche i dettagli su queste diapositive. L’elicottero nero che spara con le sue armi psicotroniche, mappando il tuo cervello, trasmettendo i tuoi pensieri a qualche centro di fusione. Vorrei però che il loro esempio di “stimolazione cerebrale ELF” fosse un po ‘più chiaro.

È difficile capire esattamente da dove provengono queste immagini, ma ovviamente non è materiale governativo. Uno sembra provenire da una persona di nome “Supratik Saha”, che è identificato come un ingegnere del software, la diapositiva della mappatura del cervello non ha origine e l’immagine del corpo aggredito da armi psicotroniche proviene da raven1.net , che a quanto pare non ha rinnovato il dominio.

Non è del tutto chiaro come questo sia finito in questa versione. Potrebbe essere stato pensato per un altro rilascio, potrebbe essere stato raccolto per un prossimo rapporto WSFC, o potrebbe anche essere dai file personali di un ufficiale dell’intelligence che in qualche modo si è confuso nel rilascio. Una chiamata al WSFC è rimasta senza risposta al momento della stampa, quindi fino a quando non abbiamo notizie, la loro presenza rimane un mistero. Ti terremo aggiornato una volta che ci ricontatteremo e potrai scaricare i file da solo nella pagina delle richieste . – Rivista Muckrock

Non so perché sia ​​così difficile per l’autore collegare il controllo mentale al controllo delle minacce alla sicurezza, che è nella descrizione del lavoro del governo così come lo è nella nostra agenda personale, ma poi, l’udito a microonde è per lui “technobabble”. Trovo molto più sorprendente che la mappatura cerebrale da REMOTO sia possibile!

