Rimini Marathon 2023 domenica 26 marzo: percorsi, viabilità e tutto quello che c’è da sapere

Rimini, 22 marzo 2023 – Si scaldano i muscoli per l’ottava edizione della Rimini Marathon, appuntamento di punta del calendario sportivo con cui la città saluta l’arrivo della primavera e inaugura la lunga stagione degli eventi outdoor.

Lo start è fissato alle 9.30 di domenica 26 marzo, quando i podisti si ritroveranno all’ombra dell’arco d’Augusto, dove sono fissati la partenza e l’arrivo del percorso che partendo dal centro storico toccherà poi la zona del porto e del Parco del Mare fino a Miramare, per poi attraversare a Riccione e Misano e rientrare in territorio riminese con il chilometro finale da percorrere immersi nella storia, dal ponte di Tiberio fino all’Arco d’Augusto. Tre le gare al via domenica: oltre alla maratona sulla distanza classica, anche la mezza maratona (21 km) e la ‘ventina’ (sulla stessa distanza ma non agonistica), la family run per chi non ha troppi chilometri nelle gambe (7 km). Il villaggio della Rimini Marathon si aprirà però già sabato 25 marzo, con la Kids Run, la corsa dedicata ai bambini su un circuito di un chilometro all’interno del centro storico.

Le modifiche alla viabilità

La Rimini Marathon è quindi una grande festa per gli sportivi e per le famiglie, un’occasione per vivere le bellezze della città in questo avvio di stagione primaverile e il pretesto per chi ne ha la possibilità, di non usare l’auto e spostarsi a piedi, in bici o con mezzi alternativi.

In occasione del passaggio della maratona sono previste alcune modifiche alla viabilità, per consentire il transito in sicurezza degli atleti. Tutto il percorso sarà presidiato oltre che dai volontari dell’organizzazione anche da un centinaio di agenti della Polizia Locale di Rimini, che saranno impegnati in particolari negli snodi viari più importanti.

La sospensione temporanea della viabilità interesserà tutto il percorso e la circolazione sarà regolata in base all’effettivo passaggio dei podisti a partire dalla mattina fino alle 16.30. Quindi, una volta transitati tutti gli atleti, le strade saranno man mano riaperte al traffico regolare. Le strade del circuito a mare della ferrovia saranno chiuse indicativamente fino alle 11.30, mentre tutto il comparto del Parco del Mare, area piazzale Boscovich e Destra del Porto e Corso d’Augusto fino al termine della manifestazione.

Per chi deciderà di spostarsi in auto per raggiungere la zona sud della città, il suggerimento è di utilizzare l’asse della Statale 16 e poi i viali di penetrazione verso il centro e il mare. Per chi invece proviene da nord, è possibile in alternativa raggiungere da via Coletti il Ponte della Resistenza, che resterà aperto per poter permettere un ulteriore collegamento nord-sud.

Podisti in bus e sul Metromare. Attivi i servizi di mobilità in sharing

Grazie ad un accordo tra Rimini Marathon e Start Romagna, i partecipanti alle gare competitive (maratona e mezza maratona) potranno utilizzare gratuitamente i mezzi del trasporto pubblico locale, autobus di linea e Metromare, per l’intera giornata di domenica 26 marzo.

Sono inoltre a disposizione i mezzi del servizio di mobilità elettrica in sharing del Comune di Rimini: monopattini e bici forniti dai due operatori Lime Technology e Bit Mobility.

I dettagli del percorso nel territorio di Rimini

La sospensione temporanea della circolazione riguarda tutto il percorso, con il via alle 9.30 e i primi arrivi all’Arco d’Augusto previsti intorno alle 11.30, con la circolazione che sarà riaperta dopo il transito dei podisti. Questo il percorso:

via XX settembre, via Gueritti, via della Fiera, via Monte Titano, via Bramante, via Circonvallazione meridionale, piazza Malatesta, via Massimo d’Azeglio, piazza Cavour, via Gambalunga, via Tosi, via Clodia, via Bastioni Settentrionali, via Savanarola, via Destra del porto

viale Perseo, viale principe Amedeo, viale Beccadelli, viale Vespucci, piazza Marvelli, viale regina Elena, viale regina Margherita, viale Principe di Piemonte, rotonda Augusto ed Ernesta Tonini, via Cavalieri di Vittorio Veneto, rotonda Carlo Pullè.

Dopo il passaggio nei comuni di Riccione e di Misano i maratoneti rientreranno nel territorio di Rimini (indicativamente intorno alle 11) per affrontare gli ultimi chilometri prima del traguardo all’Arco d’Augusto seguendo questo itinerario:

percorso ciclo-pedonale tra i Bagni 150-146, lungomare Spadazzi, percorso ciclo-pedonale tra i bagni 130-121, strada di accesso al mare adiacente hotel Nord est, viale Regina Margherita, viale Siracusa, lungomare di Vittorio, lungomare Murri, piazzale Marvelli, piazzale Kennedy, lungomare Tintori, piazzale Boscovich, via Destra del porto, via Savonarola, via Matteotti, via Marecchia, ponte di Tiberio, corso di Augusto, con arrivo all’Arco.

pappa2200