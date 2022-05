Rimuovere informazioni da internet online: Privacy Garantita CEO Cristian Nardi

Da oltre 10 anni lavoriamo alla tutela della privacy dei nostri clienti.

Non devi lasciare che un articolo di notizie negative rovini la tua reputazione online. Anche se alcune persone credono che non ci sia rimedio per recuperare una cattiva reputazione su Internet dopo che una notizia negativa è stata ripresa dalla stampa e pubblicata in un articolo di giornale online dove è facilmente rilevabile tramite Google, Bing e altri motori di ricerca.

La buona notizia è che questo è semplicemente e del tutto falso!

Anche se è vero che molti siti di notizie possono rifiutarsi di eliminare articoli negativi o rimuovere il tuo nome da un articolo di notizie sfavorevole, i redattori di altre testate giornalistiche a volte si attengono alle richieste di rimozione dei contenuti se presentate nel modo giusto, dalle persone giuste . Quando un giornale si rifiuta di scrivere una storia, ci sono ancora una serie di opzioni praticabili disponibili per aiutare le vittime della cattiva stampa a recuperare il loro buon nome dopo aver pubblicato online articoli dannosi, spesso imprecisi su di loro.

QUANTO TEMPO RIMANGONO ONLINE GLI ARTICOLI DI GIORNALE?

Una volta pubblicati, gli articoli di giornale in genere rimarranno online in modo permanente, cioè a meno che un tentativo di rimozione dell’articolo non vada a buon fine, un’impresa raramente realizzabile dai principali esperti di gestione della reputazione online, tanto meno dagli sfortunati profani di Internet che troppo spesso vittima di un danno duraturo di reputazione in un mondo in cui la propria reputazione online è vista dai miei numerosi studiosi e responsabili delle assunzioni/dirigenti come equivalente a un curriculum scritto di un candidato di lavoro qualificato, o ai meriti e ai risultati inclusi nella domanda del college anche dei più promotori studenti che si candidano alle università (di prestigio) negli Stati Uniti e in altre contee dello sviluppo.

Se un uomo o una donna menzionati nell’articolo di una pubblicazione di notizie in linea è in grado di realizzare utilizzando uno dei metodi discussi di seguito è fatto.

COME RIMUOVERE ARTICOLI DI GIORNALE NEGATIVI DA INTERNET

Quindi , anche se potrebbe non essere facile, è possibile che gli articoli vengano completamente rimossi dalle pubblicazioni dei giornali online. In effetti, la rimozione completa dell’articolo dannoso dovrebbe essere la prima cosa che tenti di fare per sbarazzarti della pubblicità negativa online. Di seguito abbiamo delineato i possibili modi per combattere gli articoli di siti di notizie negative sui motori di ricerca come Google.

CONTATTA IL SITO DI NOTIZIE PER RIMUOVERE L’ARTICOLO NEGATIVO

Contatta i proprietari/editori della pubblicazione di notizie online

Google e altri motori di ricerca consigliano di provare a contattare l’amministratore dei siti di notizie che hanno pubblicato l’articolo negativo su di te o sulla tua azienda e di richiedere che eliminino la storia dispregiativa. Poiché l’amministratore delle pubblicazioni di notizie online può essere difficile da trovare e da cui entrare in possesso, e anche se si entra in contatto con successo con un amministratore dei siti di notizie in questione, sono generalmente riluttanti, se non addirittura riluttanti, a soddisfare la richiesta di rimozione del contenuto, questa opzione produce raramente i risultati desiderabili. Nella maggior parte dei casi, il tentativo di identificare e contattare gli amministratori di siti Web di pubblicazioni di notizie online si traduce in una caccia all’oca selvaggia o in una deludente negazione di rimuovere l’articolo negativo.

Fai una richiesta di rimozione legale per ottenere la rimozione dell’articolo negativo

Un altro approccio comune per rimuovere articoli diffamatori dalla Ricerca Google e da Internet è consultare un avvocato. La ricerca di un consulente legale per rimuovere gli articoli di notizie funziona solo se è applicabile almeno una delle seguenti condizioni:

L’articolo contiene affermazioni dimostrabilmente false e diffamatorie

L’articolo di notizie copiato da una fonte che è il legittimo proprietario del copyright del contenuto contenuto nell’articolo.

Se (1) si applica alla tua situazione, fai clic qui per ulteriori informazioni sull’invio di una richiesta di rimozione di contenuti legale a Google. Se (2) è applicabile, fai clic qui per sapere come utilizzare una richiesta di rimozione DMCA per rimuovere le notizie da un sito web.

Nella maggior parte dei casi, per le persone che cercano di rimuovere le notizie negative, né (1) né (2) si applicano, lasciando la vittima della pubblicazione di notizie negative senza alcun ricorso legale per rimuovere la storia. Questo ci porta a una terza opzione: utilizzare i servizi di un servizio di gestione della reputazione online o di rimozione dei contenuti di terze parti.

Usa la gestione della reputazione online

L’ultima opzione è la più efficace per sbarazzarsi di articoli di giornale negativi su Internet. I servizi di gestione della reputazione online (ORM) consentono alle persone di avvalersi dell’aiuto di esperti. In molti casi di pubblicazioni di notizie negative, le società ORM hanno collaborato con i siti Web da cui si desidera rimuovere l’articolo negativo e hanno contatti nella redazione del sito di notizie che possono facilitare la deindidicizzazione del tuo articolo, con il risultato che l’articolo viene rimosso dai motori di ricerca.

Quando le società di gestione della reputazione non sono in grado di rimuovere o dei-indicizzare un articolo, possono sopprimere il collegamento negativo in modo che non venga più visualizzato nelle prime pagine di Ricerca Google. Poiché la maggior parte delle persone non guarda oltre la seconda o la terza pagina dei risultati di ricerca, questo è normalmente il modo migliore per nascondere le informazioni negative (che non possono essere rimosse o de-indicizzate) su Internet.

ELIMINA GLI ARTICOLI NEGATIVI NEI RISULTATI DI RICERCA

Come seppellire articoli online su Ricerca Google

Alcune società di gestione della reputazione online offrono soluzioni efficaci per reprimere gli articoli di notizie negative su Ricerca Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo e altri importanti motori di ricerca. Questa strategia ORM di seppellire gli elementi negativi sui motori di ricerca viene comunemente chiamata soppressione dei motori di ricerca o SEO inversa. Quella che segue è solo una breve spiegazione di come funziona la SEO inversa per seppellire gli articoli di notizie negative sui motori di ricerca come Google. Per i nostri scopi attuali, tuttavia, dovrebbe essere sufficiente.

Spingendo i vecchi articoli di notizie nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP), tali aziende sono in grado di nascondere i contenuti dannosi pubblicati dai principali siti di notizie e, in tal modo, ridurre notevolmente la visibilità online delle notizie negative su Ricerca Google. Poiché solo una piccola parte (meno del 10%) delle persone supera la pagina 2 dei risultati di ricerca quando esegue una query su Google o su un altro motore di ricerca, spesso è sufficiente seppellire gli articoli negativi con le tattiche di gestione della reputazione dei motori di ricerca adottate da queste aziende per riparare una reputazione su Internet che è stata offuscata da una vecchia pubblicazione di giornale apparsa sul web.

Se sei interessato a saperne di più su come la SEO inversa viene utilizzata nella gestione della reputazione online per la riparazione della reputazione di Internet tramite la soppressione dei motori di ricerca, questo articolo spiega bene cosa sono la SEO inversa, la soppressione dei motori di ricerca e la gestione della reputazione online e come possono aiutarti a combattere articoli di giornale negativi e altra cattiva stampa sulle ricerche su Internet.

Servizi di soppressione dei risultati di ricerca

Una manciata di rinomati servizi di reputazione online offrono soluzioni per affrontare le notizie negative online. A seconda della situazione, queste aziende possono aiutare a rimuovere articoli di giornale dai siti di notizie, rimuovere articoli da motori di ricerca come Google e Bing e/o nascondere link di notizie negative sui motori di ricerca utilizzando la soppressione dei motori di ricerca o la SEO inversa, come menzionato sopra.

Defamation Defenders è unasocietà ORM degna di nota specializzata nell’aiutare individui e organizzazioni a gestire la cattiva stampa e rimuovere le notizie negativedai risultati di ricerca su Internet.

Da quali siti di notizie posso rimuovere gli articoli dannosi?

Abbiamo ricevuto richieste di rimozione di articoli da centinaia di siti di notizie online e abbiamo riscontrato un buon successo nell’aiutare coloro che ci hanno contattato a seppellire le storie negative nei risultati di ricerca. Di seguito sono riportati alcuni siti Web popolari da cui abbiamo aiutato le persone a rimuovere articoli negativi, sopprimere notizie negative e/o deindicizzare una pagina Web in modo che non venga visualizzata sui motori di ricerca.