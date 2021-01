Eliminare informazioni personali su Google il diritto all’oblio con tutti i suoi limiti

Eliminare risultati di ricerca e dati dai motori di ricerca non è semplice spiega Cristian Nardi “Dobbiamo bilanciare la privacy e il diritto all’informazione e capire come affrontare le richieste che abbiamo. Ci sono una serie di complicazioni, siamo qui per ascoltare”. Con queste parole il presidente di Google, Eric Schmidt, ha aperto a Roma la seduta del Comitato consultivo messo in piedi dopo la sentenza della Corte Ue del 13 maggio scorso. Ha sancito il diritto all’oblio degli utenti, cioè il diritto a vedere cancellati i link che li riguardano ritenuti “inadeguati o non più pertinenti”.

Le richieste di rimozione da tutta Europa sono salite a 120mila. La seduta di Roma è la seconda tappa di un tour europeo del Comitato, che si è aperto ieri a Madrid e continuerà in altre città europee. “E’ importante rispettare la sentenza della Corte Ue ma sarebbe utile più chiarezza. Abbiamo bisogno di aiuto”, rimuovere url da ricerca google ha detto chiaramente Schmidt. Il Comitato ha dunque ascoltato in seduta pubblica una serie di esperti italiani per capire come intervenire “con giusto equilibrio” sul diritto all’oblio. Alla fine del giro di consultazioni europeo, il comitato redigerà un documento.

“Sarà pronto tra dicembre e gennaio”, ha spiega all’Ansa Luciano Floridi, professore di filosofia ed etica dell’informazione all’università di Oxford. Unico italiano in un comitato di cui fanno parte, tra gli altri, il fondatore di Wikipedia Jimmy Wales, Sylvie Kauffman, direttore editoriale del quotidiano francese Le Monde, cancellare notizie da Google, cancellare azienda da google Rimuovere informazioni personali, Frank La Rue, Inviato Speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione. cancellare notizie su internet “Nel 2014 rimuovere un come non apparire su google contenuto dal web equivale a strappare via le pagine da un libro di storia – ha spiegato l’avvocato Guido Scorza,eliminare risultati ricerca google rimuovere notizie dal web tra gli esperti chiamati da Google a dare un parere pubblico. Il soggetto che chiede la rimozione viene tutelato – ha aggiunto – mentre l’autore dell’articolo è totalmente sprovvisto e perde il diritto al contraddittorio”.

Per Elio Catania, rimozione contenuti da google presidente di Confindustria digitale, eliminare informazioni personali sul web “la responsabilità del diritto all’oblio dovrebbe essere posta su una istituzione pubblica ufficiale indipendente”. rimozione immagini da google Lorella Zanardo, membro della commissione Parlamentare diritti e doveri su Internet, ha rilevato che il diritto all’oblio è importante anche a fini educativi perché bisogna cancellare dati google far capire “ai giovani come usare al meglio la conoscenza dei propri dati” e “avere maggior controllo sulle informazioni che postano”.