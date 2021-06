rinascere-ad-antiparos

Benvenuti a The Rooster, il neonato resort di lusso eco-sostenibile, incastonato tra le colline e le spiagge di Antiparos, la piccola isola delle Cicladi ricca di grotte mistiche, amata da chi ama una raffinata quiete, sport acquatici e atmosfere sincere.

The Rooster è il progetto di Athanasia Comninou, imprenditrice ateniese che viene dall’interior e dal giornalismo: una sognatrice, ma determinata. Atha, come la chiamano gli amici, ha dedicato gli ultimi dieci anni a costruire il suo “regno”, un luogo immerso nella natura, rispettoso dell’ambiente e della comunità locale, con cui collabora. Un luogo che non fosse solo un resort di lusso, ma un posto dell’anima, dove imparare a rallentare il ritmo, a sconnettersi dalla tecnologia, a respirare a ritmo lento. Il cuore di The Rooster è infatti il suo spirito di “slow Living”, organico in ogni forma, dal mobilio ai tessuti, al cibo, e l’attenzione che viene data a pratiche e cammini spirituali che qui si possono intraprendere, con un focus sull’energia femminile.

Perché hai scelto l’isola di Antiparos?

«Come spesso succede, non ho scelto io, è stata l’isola a scegliere me! Mi spiego. Sono sempre stata una fedelissima di Mykonos fino a un decennio fa. Poi di colpo, non ho più sentito questo forte legame, forse l’isola era cambiata o forse ero cambiata io. Fatto sta che Antiparos – direi l’opposto di Mykonos in quanto a lifestyle – mi ha accolta. Dopo la fine del mio matrimonio, con la mia bambina di 9 mesi, presi una casa in affitto qui, e quasi immediatamente cominciai a stare meglio, sono come rinata nella quiete di questa piccola isola. Due anni dopo, ho comprato casa, proprio vicino a dove è sorto The Rooster, vicino alla spiaggia di Livadia. Uno dei miei desideri è proprio fare in modo che chi viene qui al The Rooster non viva solo una vacanza su una piccola isola greca, ma che ricomincia a sentirsi vivo, seguendo ritmi naturali, e con la natura».

Come definiresti The Rooster?

«Come un luogo dell’anima. Dico sempre che più che è un resort è un progetto di vita. Sono “cresciuta” assieme alle mura di The Rooster, cambiando molto come donna. Quando dico che sono rinata non è un modo di dire: ho avuto un vero risveglio spirituale, e ho voluto creare un rifugio per chi, come me, è alla ricerca di qualcosa di molto profondo, ma di molto facile da trovare: se’ stesso. Con la bellezza, la natura, l’arte, e gli spazi da vivere come li ho pensati qui, è più facile rimettersi in ascolto dei nostri veri bisogno. Questo luogo è un’oasi di bellezza e benessere, di rispetto per se’ stessi e per l’ambiente. Ci tengo a dire che la nostra spa e i vari trattamenti disponibili seguono i più alti standard sanitari di sicurezza».

Come si presenta The Rooster?

«Direi che è un complesso organico e perfettamente inserito nella natura, fatto di 17 villette, anche se a me piace più il termine “case”: ognuna con il suo patio, la terrazza arredata, il cortile e la sua piscina privata, incastonata nel paesaggio e mai “invadente”. L’armonia è alla base di The Rooster: così anche le docce outdoor sono state progettate per fondersi con l’ambiente. Ogni casa ha la sua anima, i suoi dettagli di stile e di colore: come ogni ospite è diversa e vive della sua energia. Le differenze principali oltre alla metratura delle villette – che sono tutte spaziose – sono date dalla vista, che può essere mare o giardino. C’è una bellezza naturale, “raw”, e ho voluto rispettare il fascino rustico di questa isola. Abbiamo creato un’atmosfera tranquilla, un lusso sobrio, senza sforzi. Il risultato è un ambiente caldo e familiare, dove ci si può rilassare».

Chi ha firmato il progetto?

«Lo studio di architettura Vois, basato ad Atene. Io ho studiato interior design, abbiamo lavorato assieme al progetto. Avevo le idee chiare su come unire il concetto di “abitazione” con quello di natura, rispettando l’isola. Per me era fondamentale questo concetto. Anche l’acqua che usiamo viene quasi tutta dal nostro pozzo, la filtriamo e la ricicliamo. Ho posto molta attenzione anche ai courtesy kit offerti o ai prodotti della spa: non c’è plastica qui. Tutto è organico. Sostenibile, elegante, ma low-profile. Ai colori organici della terra, del mattone, del legno ho abbinato texture come il velluto e il lino, optando per colori diversi per ogni stanza: giallo zafferano, fucsia, terracotta, verde. L’estetica e il design degli interni mixano uno stile contemporaneo con dettagli architettonici iconici delle Cicladi».

Era una tua idea anche prima della pandemia?

«Sì, certo! Sono dieci anni che lavoro al progetto di The Rooster, a un concetto di serenità, di villeggiatura come momento di rinascita, anche attraverso esperienze di apprendimento e approfondimento spirituali. Come classi di kundalini yoga ad esempio, o lezioni di yoga, sessions private di meditazione, massaggi, trattamenti reiki. Voglio dare ai miei ospiti, che vengono da tutto il mondo, l’occasione per ricaricarsi, seguendo un approccio olistico, basato sul recupero delle nostre energie vitali».

The Rooster è un piccolo regno di pace, dove regnano la quiete e uno spirito organico e sostenibile, come lo hai costruito?

«Partendo da una filosofia di unicità, e se vuoi anche di imperfezione, perché volevo qualcosa che fosse più possibile simile a chi vivrà questi spazi: ognuno è unico, ognuno ha le sue caratteristiche. Tutti i tessuti sono naturali: lini, cotoni e velluti ikat; così come la mobilia, baldacchini in legno naturale, sedie in vimini, tavoli in bambù. Anche le superfici come pietra, gesso, ferro, vetro, sono fatte per rispettare l’ambiente e chi le produce. Il design degli interni è pensato per dare privacy, vivendo spazi ampi ed eleganti, con uno stile casual chic».

Anche la cucina è parte integrante del concept. Come l’hai sviluppata?

«Siamo quello che mangiamo. Qui seguiamo le filosofie del “less is more” e “dall’orto alla tavola”. Come diceva Ippocrate: “lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra medicina sia il cibo”. Mi sono affidata a uno chef, Andreas Nikolakopoulos, che mira a concetto di cucina organica e facile. Non c’è bisogno di “cucinare” tanto, ci pensa già la natura. Produciamo frutta e verdura nella nostra “farm” e usiamo solo prodotti di qualità, greci, con ottimi vini da tutto il mondo. L’olio ce lo porta un amico dal Peloponneso, e abbiamo anche una produzione locale. Il cibo servito a The Rooster è coltivato “in casa”. Dal pesce fresco, pescato ogni giorno dai pescatori locali, alle verdure e alla frutta di stagione della nostra fattoria, alle uova di allevamento all’aperto, a formaggi di produzione locale e ai liquori tipici di Antiparos e della Grecia. Cibo sano, vero, autentico».

Quale è il lusso più grande secondo te?

«Il tempo. E la semplicità. Ingredienti che qui non mancano».